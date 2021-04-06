60 лет спустя: новый виток в битве за космос

В преддверии 60-летия первого полёта в космос, который осуществил советский космонавт Юрий Гагарин, хочется осмыслить положение дел в этой сфере на сегодня. Россияне склонны критиковать деятельность госкорпорации "Роскосмос", но было бы несправедливо рисовать всё в черном цвете.

22 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" в специальной бело-синей раскраске. Этот запуск был посвящен 60-летию первого полёта человека в космос. Ракета вывела на орбиту 38 искусственных спутников 18 стран мира для выполнения мирных научных задач. Её цветовая гамма не только ассоциируется с прототипом ракеты-носителя "Восток", но и напоминает о ярких впечатлениях Юрия Гагарина, который первым из всех землян увидел из космоса такую красивую голубую планету.

Через три дня была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками британского проекта OneWeb — теперь уже с космодрома Восточный. Как отметили в "Роскосмосе", это был второй полностью коммерческий запуск, реализуемый по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании "Старсем" для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb. В декабре прошлого года российская ракета успешно вывела на орбиту ровно такое же число спутников. А в будущем планируется запустить с космодромов Байконур, Восточный и Куру (Французская Гвиана) ещё 14 ракет, чтобы довести общее число спутников до 648 единиц.

Генеральный директор компании OneWeb Нил Мастерсон, охваченный положительными эмоциями от надёжной работы ракет "Союз-2", заявил:

"Надеюсь, что все намеченные на 2021 год программы будут выполнены. Очередного запуска ждём в конце апреля, предположительно, 25 числа".

Лёгкие и средние ракеты "Союз", обеспечившие в 2020 году 15 из 17 российских пусков, производит самарский Ракетно-космический центр "Прогресс". Только само предприятие, к сожалению, преследуют неудачи. В декабре 2020 года оно оказалось в американском санкционном списке из 45 российских предприятий. Гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов в феврале сообщил, что принято решение приостановить создание сверхтяжелой ракеты "Енисей" и задержать разработку средней многоразовой ракеты "Амур-СПГ".

В январе этого года Совет по космосу РАН после доклада главы "Роскосмоса" рекомендовал использовать для полётов к Луне вместо "Енисея" тяжёлый носитель "Ангара". Разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара" является московский Центр Хруничева, чьи многомиллиардные долги стали уже притчей во языцех. В 2018 году они превышали 100 млрд рублей, и руководству "Роскосмоса" пришлось принять решительные меры по наведению там финансового порядка, чтобы к 2023 году Центр Хруничева погасил действующую задолженность и стал прибыльным. Как бы то ни было, Дмитрий Рогозин убеждён, что разрабатываемая ракета "Ангара-А5В" способна решить все задачи ведомства, связанные с пусками, до 2032 года, а сверхтяжелая ракета "Енисей" не должна создаваться на основе существующих решений.

На Луну на машине времени

Важным космическим событием текущего года должен стать запланированный на осень запуск аппарата "Луна-25", который впервые после 45-летнего перерыва будет отправлен нашей страной к естественному спутнику Земли. Особенностью миссии является совершение посадки в приполярном районе с целью изучить наличие воды в замороженном виде. По словам заместителя генерального конструктора по общему проектированию НПО им. С. А. Лавочкина (входит в состав ГК "Роскосмос") Ивана Москатиньева, спускаемый аппарат должен взять в приполярных областях Луны, укрытых от лучей Солнца, образцы грунта и провести научные исследования.

Изучение воды, если она будет найдена на Луне, может рассказать учёным о многом: как спутник образовался, откуда там вода и какая она. Является ли она той же водой, что принесла на Землю жизнь, или сильно от неё отличается?

"Если на Земле шла эволюция, зарождались какие-то организмы, вода становилась солёной, то там она оставалась в первозданном виде на протяжении 3,5-4 млрд лет, — считает Иван Москатиньев. — В этом смысле можно сказать, что "Луна-25" — это машина времени, которая позволит взглянуть на несколько миллиардов лет назад".

Резонансным событием стало также подписание в марте этого года российско-китайского Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, намечены научно-исследовательские работы по использованию Луны, эксперименты и проверка технологий длительной беспилотной эксплуатации и перспектив присутствия человека на Луне. Россия и Китай намерены совместно разрабатывать Дорожную карту создания МНЛС, тесно взаимодействовать на всех этапах реализации проекта, а также продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества.

Как сообщил на днях исполнительный директор по пилотируемым программам ГК "Роскосмос" Сергей Крикалев, в июле планируется запустить на МКС многоцелевой лабораторный модуль "Наука", который уже находится на полигоне на космодроме Байконур. По мнению экспертов аэрокосмического сайта Sorae из Японии, данный модуль является "образцом достижений высоких технологий".

Японцы выражают свой восторг по поводу реализованных в рамках проекта решений: по своим размерам модуль "Наука" больше всех существующих аналогов, благодаря унифицированным рабочим местам он может быть адаптирован под многие задачи, он может автономно пристыковываться к МКС и соединяться с другими модулями, в нём созданы все условия для длительного и комфортного пребывания космонавтов. "Наука" может стать первым этапом наряду с другими модулями на пути создания независимой российской орбитальной станции.

Американские мечты о звёздных войнах

Поступательное движение по освоению космоса усилиями всего международного сообщества, видимо, вызывает безотчетные фобии у политиков и военных в Соединенных Штатах Америки. Чуть ли не каждый месяц кто-то из них считает своим долгом выступить с гневными обвинениями в адрес России и Китая. Так, бывший директор национальной разведки США Джон Рэтклифф в своё время безосновательно назвал нашу страну "безответственной" космической державой, так как якобы "вела себя в космическом пространстве угрожающе и провокационно".

Бывший глава Пентагона Марк Эспер призывал строить оборонительные системы в космосе, обвинив Россию и Китай в его милитаризации. Командующий Космическими силами США в нынешней администрации генерал Джон Реймонд подхватил эстафетную палочку и стал рисовать страшные картины "звёздных войн". По его словам, противники Штатов развивают лазерные установки и противоспутниковые ракеты для разрушения американских космических систем, понимая их критически важное значение для США. Например, можно представить, какой хаос воцарится, если вывести из строя или разрушить системы глобального позиционирования (GPS).

Правда, как у них заведено, члены американской администрации не утруждают себя предъявлением каких-либо доказательств, а на предложения России о достижении договорённостей, обеспечивающих мирное использование космоса и гарантии взаимной безопасности, отвечают высокомерным отказом. Можно предположить, что громкие обвинения США в адрес других — не что иное, как дымовая завеса для реализации собственных планов военизации космоса.

Обоснованные опасения вызывает, например, окруженный тайной американский проект беспилотного космического корабля многоразового использования X-37B, который вполне может использоваться для тестирования наступательных технологий или возможностей. По мнению заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, скорее всего, уже в недалёком будущем флотилии орбитальных самолётов, созданные на основе экспериментальных X-37B, будут вести вооруженную борьбу в космосе.

На фоне подобных раздоров "космического масштаба" неожиданно правительство России продлило до конца 2030 года соглашение с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. А это значит, в частности, что с помощью российских двигателей РД-180 будет и дальше производиться запуск вышеупомянутых засекреченных американскими военными беспилотных космопланов X-37B. Выходит, деваться некуда. Проблема в том, что производитель данных двигателей, НПО "Энергомаш", находится в сильной финансовой зависимости от американских заказов.

Призывать к совести безответственных политиков, оккупировавших Вашингтон, бесполезно, ведь они понимают только язык силы. И всё же вполне уместно вспомнить слова Юрия Гагарина, который 60 лет назад обратился ко всему миру с такими словами:

"Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!"