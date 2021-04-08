"Стандартный рецепт": Козак объяснил действия Киева в Донбассе

Попытки Киева изобразить военные действия в Донбассе — не что иное, как "рецепт" команды Зеленского. Благодаря этому "рецепту" политическая элита Украины решает вполне определённую задачу.

Данными о том, зачем Киеву "игра в имитацию", привёл заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что Украина не стремится к тому, чтобы вернуть себе Донбасс, а в целом все проблемы региона можно спокойно решить примерно за год.

"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга [президента Украины Владимира] Зеленского. Это их стандартный рецепт", — сообщил Козак, выступая на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

При этом остальные участники нормандского формата буквально вынуждены "следовать в фарватере" Киева, который постоянно затягивает переговоры, резюмировал он.

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