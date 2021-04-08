От моря до моря: эксперт объяснил, зачем Варшаве помогать Киеву

К ситуации в Донбассе неожиданно проявила интерес Польша: 8 апреля стало известно, что глава польского МИД Збигнев Рау в срочном порядке посетит Киев. Причина проста: Варшаву беспокоит ситуация у восточных границ Украины.

Всё ли так просто? Данный визит нужен "для галочки" или Варшава строит какие-то планы? Комментарий корреспондентам "Правды.Ру" предоставил политолог и руководитель проекта "Россия-Евразия" Михаил Чернов.

От моря до моря: какую игру ведёт Варшава

Ситуация вокруг Донецкой и Луганской народных республик обостряется, напоминает эксперт, и Украина на данный момент сделала ставку на эскалацию этой ситуации. А Варшава, видимо, усмотрела неплохой момент для развития своей концепции "Польша от моря до моря" — и решила укрепить влияние в регионе.

"Возможно, Польша, решив оказать помощь Украине, рассчитывает серьёзно укрепить свое влияние в регионе. Соответственно, контакты на военном уровне, высокие дипломатические контакты — вот в чём смысл активности Варшавы", — рассказывает Чернов.

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Отголоски прошлого: почему у Польши ничего не выйдет

При этом, продолжает эксперт, у Польши скорее всего ничего не получится. Дело в том, что позиция Украины касательно событий Второй мировой войны носит исключительно жёсткий антипольский характер.

"Поэтому у Польши, я думаю, на данный момент нет перспектив в этом направлении. Могут быть контакты, может быть помощь в случае обострения или даже войны на Донбассе. Но стратегически, вне зависимости от развития ситуации, украинский национализм носит антиеврейский, антипольский, антирусский характер. Поэтому Польше там всё равно ничего не светит", — резюмирует Чернов.

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