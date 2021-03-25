О работе, связанной с "недружественными действиями" Канады, отчитались в российском МИД. Согласно обзору деятельности за 2020 год, который опубликовало ведомство, Россия "отреагировала адекватно".
Напомним, что ранее Оттава ввела санкции, связанные с делом Алексея Навального, против 9 чиновников из РФ. Им запретили въезд в страну, а их активы окажутся под "заморозкой".
"В порядке взаимности адекватно реагировали на недружественные действия североамериканской страны.
Одновременно призывали Оттаву к диалогу на основе уважения интересов друг друга, неполитизированному развитию двустороннего сотрудничества в Арктике, межрегиональных и экономических связей", — указано в документе МИД России.
При этом Москва всесторонне поощряла развитие связей с Оттавой, однако даже это не помогло "спасти" товарооборот. По сравнению с 2019 годом он стал меньше на 34,6%, заключили в МИД РФ.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо успел рассказать о своём опыте общения с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Трюдо, Путину "не особенно интересно, что о нём думают Западный мир и Канада".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.