"Недружественные действия": в МИД РФ рассказали об отношениях с Канадой

О работе, связанной с "недружественными действиями" Канады, отчитались в российском МИД. Согласно обзору деятельности за 2020 год, который опубликовало ведомство, Россия "отреагировала адекватно".

Напомним, что ранее Оттава ввела санкции, связанные с делом Алексея Навального, против 9 чиновников из РФ. Им запретили въезд в страну, а их активы окажутся под "заморозкой".

"В порядке взаимности адекватно реагировали на недружественные действия североамериканской страны. Одновременно призывали Оттаву к диалогу на основе уважения интересов друг друга, неполитизированному развитию двустороннего сотрудничества в Арктике, межрегиональных и экономических связей", — указано в документе МИД России.

При этом Москва всесторонне поощряла развитие связей с Оттавой, однако даже это не помогло "спасти" товарооборот. По сравнению с 2019 годом он стал меньше на 34,6%, заключили в МИД РФ.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо успел рассказать о своём опыте общения с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Трюдо, Путину "не особенно интересно, что о нём думают Западный мир и Канада".