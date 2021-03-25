Премьер-министр Канады поделился опытом общения с Путиным

Своим мнением о президенте РФ Владимире Путине поделился премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он вспомнил свой опыт общения с российским президентом и выявил одну интересную деталь.

Трюдо рассказал о Путине в рамках интервью для радиостанции SiriusXM. Он подчеркнул, что несколько раз беседовал с российским президентом, и на основе этого опыта высказался о ситуации с оскорблениями от Джо Байдена (назвавшего ранее российского лидера "убийцей").

"За последние пять лет, что я занимаю пост премьер-министра, у меня было несколько разговоров с Путиным и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать всё, что ему будет удобно в любой момент. Ему не особенно интересно, что о нём думают Западный мир и Канада", — поведал слушателям Трюдо.

Напомним, что в ответ на оскорбления Джо Байдена Путин предложил провести беседу в прямом эфире. Однако команда Байдена от предложения пока отказалась.