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Одно из отделений КПРФ выступило с открытым обращением к Зюганову

Политика » Партии

Красногвардейское отделение КПРФ в Москве выступило с обращением к лидеру партии Геннадию Зюганову в связи с планами выдвижения кандидатуры от их округа в Госдуму. Об этом изданию рассказал член первичной организации Вячеслав Кузнецов.

Одно из отделений КПРФ выступило с открытым обращением к Зюганову

Обращение к главе КПРФ было опубликовано в Facebook. В нём сообщается, что Красногвардейское отделение не согласно с планами по выдвижению от их территории Виталия Петрова, который не состоит в партии и никому не известен.

"У нас были достойные кандидаты — это и Алексей Дрыга, и Евгений Балашов, и Николай Сергеев. Большинство членов нашего местного отделения рекомендовали Горкому именно Сергеева. Он давно в КПРФ, проводит общественные работы, много общается с жителями, знает о проблемах районов. И вот нам представляют некого Петрова. Мы его абсолютно не знаем, в КПРФ он не состоит. Я с большим уважением отношусь к Рашкину (депутат Госдумы. — Ред.), но после такого возникает недоверие", — сказал член партии Вячеслав Кузнецов.

Как следует из обращения, предлагаемую кандидатуру Сергеева отклонил депутат Госдумы, первый секретарь Московского городского комитета Валерий Рашкин.

"Первичным партийным организациям Красногвардейского местного отделения 17 февраля 2021 года кандидатура В. В. Петрова была представлена впервые.Единственное "положительное" качество предлагаемого сверху кандидата — это наличие у господина В. В. Петрова достаточного количества денежных средств", — говорится в публикации на Facebook.

Редакция не смогла связаться с Виталием Петровым, чтобы обратиться к нему за комментарием по данному вопросу. Согласно открытым данным, Виталий Петров является директором по инвестиционному и управленческому консультированию ООО "АКГ "Акция". При обращении в организацию, где работает Петров, соединить с ним не смогли и пообещали перезвонить.

Как сообщал в начале марта секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, кадровая комиссия ЦК КПРФ скорректировала список кандидатов, рекомендованных к выдвижению в депутаты Госдумы по Москве, представленный городским комитетом партии в столице. 13 марта Делегаты московской конференции КПРФ одобрили список кандидатов, рекомендованных к выдвижению по одномандатным округам Москвы. Реестр имен претерпел минимальные изменения: вместо Александра Ефимова включили Валерия Рашкина. В списке также значится Виталий Петров.

О выборах в Государственную Думу 2021 года

В 2021 году гражданам России предстоит проголосовать за состав нижней палаты парламента РФ. Выборы должны состояться в сентябре и впервые могут пройти не за один, а за нескольких дней.

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Автор: Ольга Лазарева
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