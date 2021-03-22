Идея есть, курса — нет: о Лаврове, криптоанархистах и замене доллару

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай и среди прочих заявлений сделал весьма выделяющееся "долларовое". Его суть: России и Китаю важно переходить на внутренние, а также на некие "новые" валюты, которые помогли бы снизить зависимость от доллара.

Разговоры такого толка идут весьма давно: можно вспомнить хотя бы пример с SDR (специальными правами заимствования). Насколько реально появление некой альтернативной доллару валюты хотя бы в рамках неких "блоков" с участием России (например, БРИКС)? Сейчас активно развиваются криптовалюты — возможно, что-то подобное помогло бы "отвязаться" от доллара хотя бы частично?

Рассказывает специально для читателей "Правды. Ру" Константин Ордов, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.

"Суть в том, Лавров говорит абсолютно правильно"

Эксперт отмечает: удивительно, что заявления про "отвязку от доллара" делает министр иностранных дел, по идее, достаточно далёкий от экономических областей.

"Но это у нас традиция, видимо, такая. Суть в том, Лавров говорит абсолютно правильно, пусть и удивительно слышать такие заявления именно от него. Мы с вами говорим о том, что сегодня платёжные системы — это технологически уже вчерашний день. Они не вызывают интереса: там не осталось ничего неизведанного. И полагаться на такие системы в условиях "санкционных войн" — по меньшей мере неразумно", — уверен эксперт.

Самое интересное: если задуматься о том, как можно реализовать некое единое средство платежа, окажется, что ранее преследовавшие разработчиков проблемы давно решены. Например, проблемы конвертации не существует: онлайн-конвертация позволяет мгновенно делать переводы из одной валюты в другую.

"По большому счёту, в современном мире не существует проблемы валюты, в которой вы платите. Потому что вы можете её практически без дополнительных затрат перевести в любую валюту, совершить операцию, вернуться в ту валюту, в которую вам надо. На вас не повлияют ни скачки курса, ни обменные комиссии, либо так называемые трансакционные издержки — всё это минимизировано и незаметно", — считает Ордов.

Желания и возможности: снова не совпало?

Таким образом, Лавров мыслит в несколько устаревшей парадигме: мол, есть несколько валют, нужно решить, какую использовать.

"На самом деле вы будете перед операцией решать. Затем за несколько миллисекунд проводить операцию и на выходе получать нужную вам валюту", — объясняет эксперт.

Главное в вопросе "единой валюты": обоюдное желание. В связи с этим стоит спросить правительство страны и ЦБ: готовы ли они положиться на какую-то, может быть, децентрализованную платежную систему, не связанную ни с одним государством, готовы ли они допустить к платежам криптовалюты и другие валюты, не только рубли, в частности, внутри России?

"Мы говорим об автоматических системах, которые не делят операции на международные и внутрироссийские", — уточняет Ордов.

Идея есть, курса — нет: чего не хватило Лаврову

Важным вопросом остаётся и курс рубля, а также его регулярные скачки. Естественно, ни у кого в мире не возникает желания рассматривать "скачущий" рубль как денежную единицу международной торговли, резервную валюту.

"Слишком большая волатильность рубля очень негативно как раз влияет на переговорную позицию нашего министра, в частности", — заключает Ордов.

То есть Лавров со своим спичем был бы хорош и правилен, если бы внутри России были бы хоть какие-то "ростки", подтверждающие, что мы, во-первых, действительно хотим, во-вторых, готовы, в-третьих, нам это может помочь — переход или уход от международных платежных систем, что у нас есть в этом смысле единомышленники.

"Мне кажется, что на какой-нибудь конференции криптоанархистов Лавров бы пользовался успехом с подобного рода высказываниями. Да, действительно это ровно то, о чём сегодня современные финтех-компании кричат на каждом углу: мол, монополизм международных платежных систем ограничивает развитие и мировой экономики, и экономик стран, и общественные интересы резко ограничивает, и надо это давно победить, потому что все средства к этому уже имеются. Но именно монополия государства оставляет этот механизм международных платежных систем востребованным. Так что тут, мне кажется, министр сказал очень правильно, очень много наболевшего, единственное, не предложил каких-то реальных подходов к тому, как эту проблему решить", — заключает Ордов.