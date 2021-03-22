Лавров объяснил, почему Китаю и России нужно отказываться от доллара

Один из вариантов снижения санкционных рисков для экономики предложил глава МИД РФ Сергей Лавров. Общаясь с китайскими СМИ, дипломат подчеркнул: нужно уходить от расчётов в долларах.

Лавров отметил, что стоит как постепенно переходить на расчёты в национальных валютах, так и стараться избегать "подконтрольных Западу" систем работы с финансами. Цитаты дипломата приводит официальный сайт МИД РФ.

"Нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", — рассказал Лавров.

Так, Россия и Китай вполне могут продолжить работу по взаимному сотрудничеству, выстаивая свои экономические линии развития так, чтобы на них как можно меньше сказывались "причуды Запада".

"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счёт сдерживания развития других стран. Эта политика идёт вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — считает Лавров.