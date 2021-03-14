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Депутат рассказал о торговле мандатами в Госдуме

Политика » Власть

В Госдуме политические партии, борющиеся за влияние, торгуют депутатскими мандатами, и стараются заполучить в свои ряды обеспеченных граждан, которые могут поучавствовать в решении финансовых проблем. Об этом сообщил URA. RU депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Депутат рассказал о торговле мандатами в Госдуме

Политолог Станислав Белковский раннее сообщал, что депутатское кресло в Госдуме может обойтись в 370 миллионов рублей. Депутат Госдумы Виталий Милонов на это ответил, что подобная сделка невыгодна, так как за пять работы народный избранник заработает около шести миллионов рублей.

"Белковский много чего говорил. Не все, что он говорит правда, но в данном случае он близок к истине, потому что процесс продажи мест спонсорам, которые могли потенциально стать и становились спонсорами партии, и спонсорами руководителей партии, конечно, это не секрет. Не секрет в том, что все нынешние фракции имеют в своих рядах людей очень состоятельных. Было бы наивно не предполагать, что они не помогают своим партиям в той или иной форме", — рассказал Лысаков.

 

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Автор: Алексей Корнеев
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