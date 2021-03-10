Россия, как и прочие страны, пострадала в результате пандемии коронавируса. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страна лишилась "года развития".
Песков отметил, что стране предстоит навёрстывать упущенное, поскольку она была "откинута назад". Лично он также перенёс коронавирус.
"Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своём развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и навёрстывать", — рассказал Песков для ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что потратил на борьбу с болезнью три недели.
"Всё-таки лучше бы этих трех недель в моей жизни не было", — уточнил он.
Однако можно выделить и некоторые плюсы пандемии — например, лично Пескову она позволила побольше времени уделить семье.
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