Песков разъяснил, чего пандемия лишила Россию

Россия, как и прочие страны, пострадала в результате пандемии коронавируса. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страна лишилась "года развития".

Песков отметил, что стране предстоит навёрстывать упущенное, поскольку она была "откинута назад". Лично он также перенёс коронавирус.

"Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своём развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и навёрстывать", — рассказал Песков для ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что потратил на борьбу с болезнью три недели.

"Всё-таки лучше бы этих трех недель в моей жизни не было", — уточнил он.

Однако можно выделить и некоторые плюсы пандемии — например, лично Пескову она позволила побольше времени уделить семье.