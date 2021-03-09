Кремль встревожили "анонсы" американских кибератак на Россию

Материал The New York Times о том, что Вашингтон готовит масштабные кибератаки на Москву, стал поводом для обеспокоенности Кремля. Столь "открытый" анонс удивляет — ведь за ним скрывается не что иное, как киберпреступность.

Напомним о материале The New York Times: в вышедшей 7 марта заметке указывалось, что в течение примерно 21 дня американские специалисты проведут серию ответных атак по системам, связанным с властями РФ.

Данные атаки станут ответом на приписываемую нашей стране хакерскую атаку на США. В качестве источника в The New York Times указали "представителей администрации США".

"Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того, анонсирует возможность кибератак. Это не что иное, как международная киберпреступность. Конечно, тот факт, что издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, повод для нашей крайней обеспокоенности", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия, подчеркнул Песков, не имело ранее и не имеет сейчас никакого отношения к атакам с помощью "киберпреступности и кибертерроризма" в любых вариациях.