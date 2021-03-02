"Кулаком по столу": почему в России растут цены и что делать властям

Новый месяц — новые ценовые "рекорды": по итогам февраля цены на курицу и яйца выросли на 6,9% и 2,6% соответственно. Ситуацией займётся ФАС — но поможет ли проверка ведомства устранить первопричины проблемы?

"Ручное регулирование", похоже, работает не очень эффективно: на что-то цены "заморозили", на что-то они "улетели в космос". Есть ли какой-то способ стабилизации цен, который властям стоило бы реализовать?

Мнением о сложившейся ситуации с корреспондентами "Правды.Ру" поделился Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

"Пожалуйста, регулируйте. Нет, регулировать не хотят"

Эксперт отмечает: у правительства нет политической воли (а возможно, и желания) заботиться о народе.

"Возьмём закон "О торговле". Там указано: если в течение месяца цены на продукты растут выше 30%, то устанавливается государственное регулирование. Совсем недавно мы приняли поправку: предоставили право правительству вводить регулирование цен, если они начинают расти (вне зависимости от того, на какой процент). Пожалуйста, регулируйте. Нет, регулировать не хотят. А цены растут", — рассказывает Арефьев.

"Две беды" России: импорт и недопроизводство

Проблем, продолжает объяснять эксперт, две. Это недопроизводство внутри страны и большой объём закупок за границей.

Касательно недопроизводства: остановить его можно остановить только увеличением товарной массы. И здесь кроется проблема.

"Выбросил на рынок тех же кур ещё больше, чтобы они валялись на каждом прилавке, и всё - и цена расти не будет. Но дело в том, что надо развивать мощности. Они мощности развивать не хотят. Они все ждут", — уточняет Арефьев.

Рыночная экономика толкает желающих заработать на следующий вариант действий: вместо развития производства можно просто повысить цены. Выйдет доход, который практически не приносит расходов.

"Вторая составляющая — мы где-то 30% продовольствия покупаем за границей. И сейчас искусственно увеличили курс доллара почти на 30%. Соответственно, всё, что мы покупаем, выросло в цене", — поясняет Арефьев.

Из этой ситуации развивается ещё одна проблема: видя, что цены на импорт растут, отечественные производители "пристраиваются" к ценовому "локомотиву" и начинают тоже увеличивать цены.

В результате идёт арифметическая прогрессия: от одной причины мы рождаем другую причину, цены растут.

"Кулаком по столу": что делать государству

"Государству пора хлопнуть кулаком по столу и взяться за регулирование цен хотя бы на элементарные товары первой необходимости. Но дело в том, что следом такая же проблема идёт и по промышленным товарам", — объясняет Арефьев.

Даже в США и Европе уже широко применяют различные варианты регулирования цен. Например, у немцев примерно 40% продукции находится под плотным "регулировочным колпаком" властей. А в США вся продукция выпускается на фабрике уже с ценниками, как у нас в советское время.

"Но мы до сих пор считаем, что у нас, наверное, рынок расставит всё по своим местам. Не расставляет, к сожалению. Важно расставлять правительству", — резюмирует Арефьев.