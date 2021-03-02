Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иммунолог рассказала о первой помощи при внезапной аллергии
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи с пятилетним ребёнком
Великобритания готова потратить $3,9 млн на заявку ЧМ-2030
СК Белоруссии планирует экстрадицию Тихановской
"Свободные деньги" у россиян выросли максимальными темпами
Медведчук рассказал, чем занимается СБ Украины
Матвиенко рассказала о блокировке противоправного контента в РФ
Жителя Забайкалья осудили за незаконный оборот золота на 16 млн рублей
Дорогое оливковое масло ещё подорожает в цене

"Кулаком по столу": почему в России растут цены и что делать властям

Политика

Новый месяц — новые ценовые "рекорды": по итогам февраля цены на курицу и яйца выросли на 6,9% и 2,6% соответственно. Ситуацией займётся ФАС — но поможет ли проверка ведомства устранить первопричины проблемы?

"Кулаком по столу": почему в России растут цены и что делать властям

"Ручное регулирование", похоже, работает не очень эффективно: на что-то цены "заморозили", на что-то они "улетели в космос". Есть ли какой-то способ стабилизации цен, который властям стоило бы реализовать?

Мнением о сложившейся ситуации с корреспондентами "Правды.Ру" поделился Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

"Пожалуйста, регулируйте. Нет, регулировать не хотят"

Эксперт отмечает: у правительства нет политической воли (а возможно, и желания) заботиться о народе.

"Возьмём закон "О торговле". Там указано: если в течение месяца цены на продукты растут выше 30%, то устанавливается государственное регулирование.

Совсем недавно мы приняли поправку: предоставили право правительству вводить регулирование цен, если они начинают расти (вне зависимости от того, на какой процент).

Пожалуйста, регулируйте. Нет, регулировать не хотят. А цены растут", — рассказывает Арефьев.

"Две беды" России: импорт и недопроизводство

Проблем, продолжает объяснять эксперт, две. Это недопроизводство внутри страны и большой объём закупок за границей.

Касательно недопроизводства: остановить его можно остановить только увеличением товарной массы. И здесь кроется проблема.

"Выбросил на рынок тех же кур ещё больше, чтобы они валялись на каждом прилавке, и всё - и цена расти не будет.

Но дело в том, что надо развивать мощности. Они мощности развивать не хотят. Они все ждут", — уточняет Арефьев.

Рыночная экономика толкает желающих заработать на следующий вариант действий: вместо развития производства можно просто повысить цены. Выйдет доход, который практически не приносит расходов.

"Вторая составляющая — мы где-то 30% продовольствия покупаем за границей. И сейчас искусственно увеличили курс доллара почти на 30%. Соответственно, всё, что мы покупаем, выросло в цене", — поясняет Арефьев.

Из этой ситуации развивается ещё одна проблема: видя, что цены на импорт растут, отечественные производители "пристраиваются" к ценовому "локомотиву" и начинают тоже увеличивать цены.

В результате идёт арифметическая прогрессия: от одной причины мы рождаем другую причину, цены растут.

"Кулаком по столу": что делать государству

"Государству пора хлопнуть кулаком по столу и взяться за регулирование цен хотя бы на элементарные товары первой необходимости. Но дело в том, что следом такая же проблема идёт и по промышленным товарам", — объясняет Арефьев.

Даже в США и Европе уже широко применяют различные варианты регулирования цен. Например, у немцев примерно 40% продукции находится под плотным "регулировочным колпаком" властей. А в США вся продукция выпускается на фабрике уже с ценниками, как у нас в советское время.

"Но мы до сих пор считаем, что у нас, наверное, рынок расставит всё по своим местам.

Не расставляет, к сожалению. Важно расставлять правительству", — резюмирует Арефьев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
"Кулаком по столу": почему в России растут цены и что делать властям
Иммунолог рассказала о первой помощи при внезапной аллергии
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи с пятилетним ребёнком
Великобритания готова потратить $3,9 млн на заявку ЧМ-2030
"Путин" на лыжах и без
СК Белоруссии планирует экстрадицию Тихановской
"Свободные деньги" у россиян выросли максимальными темпами
Медведчук рассказал, чем занимается СБ Украины
Матвиенко рассказала о блокировке противоправного контента в РФ
Жителя Забайкалья осудили за незаконный оборот золота на 16 млн рублей
Популярное
Сырье
Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии

Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население

Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Деньги
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Бывший СССР
Путин рано или поздно отдаст Крым? Никогда!
Общество
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Василий Амирджанов Парадная история фатально бьёт по государству Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский "Молохи" XXI века: фантастические боевые машины в нашем мире Вячеслав Шпаковский
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Мир. Новости мира
"Уже не до дипломатии": Тихановская объяснила свои "крымские метания"
Гастроэнтерологи нашли решение при частой изжоге
Здоровье
Гастроэнтерологи нашли решение при частой изжоге
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников