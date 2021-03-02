Не простые, а "золотые": рост цен на яйца и курицу проверят в ФАС

"Приключения" цен на продукты в РФ продолжаются: вслед за сахаром, подсолнечным маслом, картофелем, овощами и рыбой резко подорожали яйца и курица. Дело дошло до экспертов ФАС, которые проведут масштабную проверку птицефабрик.

Напомним, что рост цен составил:

на курятину — 6,9% с начала 2021 года;

на яйца — 2,6% за февраль 2021 года.

По данным, которые подтвердили в ФАС для РИА "Новости", заявления о грядущих проверках птицефабрик — правда. В ведомстве будут оценивать, не слишком ли вольно производители трактуют антимонопольное законодательство.

"[Ведомство] приступило к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", — отчитались в ФАС.

Ранее эксперты предрекали россиянам дефицит сахара. Объёмы его производства снижаются, что вкупе с уменьшенными площадями под сахарную свёклу может уже к июлю привести к дефициту. Однако заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин, с которым побеседовала "Правда.Ру", с таким прогнозом не согласен.