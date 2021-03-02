"Приключения" цен на продукты в РФ продолжаются: вслед за сахаром, подсолнечным маслом, картофелем, овощами и рыбой резко подорожали яйца и курица. Дело дошло до экспертов ФАС, которые проведут масштабную проверку птицефабрик.
Напомним, что рост цен составил:
По данным, которые подтвердили в ФАС для РИА "Новости", заявления о грядущих проверках птицефабрик — правда. В ведомстве будут оценивать, не слишком ли вольно производители трактуют антимонопольное законодательство.
"[Ведомство] приступило к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", — отчитались в ФАС.
Ранее эксперты предрекали россиянам дефицит сахара. Объёмы его производства снижаются, что вкупе с уменьшенными площадями под сахарную свёклу может уже к июлю привести к дефициту. Однако заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин, с которым побеседовала "Правда.Ру", с таким прогнозом не согласен.
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