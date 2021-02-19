"Для рывка без раскачки": депутата ГД удивил опрос о новых налогах:

Очередной парадоксальный опрос общественного мнения, в ходе которого оказалось, что 60% согласны на новые налоги и сборы, удивил даже членов Госдумы. По мнению депутата Вячеслава Лысакова ("Единая Россия"), опрос можно назвать "верноподданической иллюстрацией".

Коротко об опросе: эксперты ВШЭ решили узнать, готовы ли россияне платить новые налоги и сборы, если будут уверены, что деньги пойдут на решение общественных трудностей и будут строго контролироваться.

"60% опрошенных россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы, которые будут идти на конкретные программы под контролем общественности", — приводят цитату из исследования в ТАСС.

По мнению Лысакова, данный опрос оказался "мил для глаз руководства", но по сути — циничен.

"Подозреваю, что столь милое для глаз руководства страны "исследование" было всего лишь имитированной верноподданической иллюстрацией целой программы, представленной для укрепления бюджета. И такое "исследование" в своём цинизме стремится к убедительному совершенству: народ, мол, проникся идеей сплочения перед непрекращающимся давлением и угрозами Запада и аж 60% граждан согласны затянуть потуже пояса, чтобы без раскачки сделать рывок, получив качественную медицину и достойное образование для детей", — написал депутат в Telegram.

Также он попробовал объяснить и цифру в 60%: если бы она была выше или ниже, считает Лысаков, то показалась бы менее убедительной.