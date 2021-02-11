"Великий Камень" Минска и Пекина: провал или успех? Мнение эксперта

Новые подробности о сотрудничестве Пекина и Минска: продолжает развиваться совместный проект "Великий Камень". В планах — постройка фармацевтического завода и обмен "традиционными китайскими медицинскими рецептами".

Кратко о "Великом Камне": это индустриальный парк, являющийся совместным проектом Белоруссии и Китая.

"Великий камень — новая высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса в 25 км от Минска с современной промышленной архитектурой, доступной инфраструктурой и экологическими решениями", — пишут на сайте проекта industrialpark. by.

Насколько интересна Белоруссия для Китая? Каковы выгоды Пекина в подобного рода проектах? Для читателей "Правды. Ру" объясняет Андрей Суздальцев, политолог ВШЭ.

Под "Камнем" сим: что известно о совместном проекте

Эксперт отмечает, что работы по проекту "Великий Камень" стартовали ещё 10 лет назад, но пока особых успехов достичь не удалось.

"Работает "Великий Камень" пока очень неудовлетворительно. Хотя белорусская пресса, правительственные СМИ говорят, что там невероятный успех. На самом деле в парке есть китайские объекты, но производств среди них практически нет", — рассказывает Суздальцев.

То есть занимается "Великий Камень" в основном логистическими операциями, "переупаковкой" продукции, идущей из Европы. Например, "санкционка" маркируется белорусскими наклейками, а затем, снабжённая заключениями белорусских санитарных врачей, едет на российский рынок.

"Китайцы там тоже имеют логистические центры, склады. В принципе, смысл был в том, что будет использоваться географическое положение Белоруссии и выйдет организовать глобальный логистический центр. А китайцы будут финансировать", — уточняет Суздальцев.

"Каменные казусы": какой рынок нужнее

Китаю, продолжает эксперт, предлагали два варианта: выход с этого парка на Запад, в страны Евросоюза, и выход в российский рынок. Причём российский рынок и Россия в целом подавались в переговорах исключительно негативно: страшная страна с дикой коррупцией, бандитами и прочими "приятностями".

"В принципе, конечно, планировалось, что парк будет работать и на российский рынок, зарабатывать там деньги. Элементом этой политики было открытие в городе Борисове завода китайских автомобилей Geely. Там проводится крупная сборка, что вызвало большие протесты в свое время с российской стороны, когда оказалось, что эти Geely не для белорусов, а, в принципе, для российского рынка. И российская сторона сказала: у нас есть закон о том, что такая крупная сборка не позволяет считать машины белорусской продукцией, фактически это контрабанда. Был скандал", — приводит пример Суздальцев.

Коса для "Великого Камня": какие проблемы преследуют парк

Говоря о "Великом Камне", стоит вспомнить ещё две проблемы.

"Первая проблема: есть российский рынок, а есть российская администрация. Лучше, конечно, производство открывать в самой России, на месте, иначе будут проблемы", — напоминает Суздальцев.

В качестве примера можно вспомнить историю швейцарского предпринимателя, который открыл в Белоруссии производство поездов и электричек. В итоге Лукашенко пытался этим шантажировать Россию: мол, у нас есть швейцарские поезда. Тут же было сказано, что ни один поезд России продан не будет, пока не будет производства в России.

Вторая проблема: Лукашенко не слишком-то дружен с Европой. Так что доступ к европейским рынкам через Белоруссию оказался сложнее, чем работа, например, через Шанхай. В итоге на европейские рынки парк почти не работает.

"Также вспомним политически риски: в отношениях между Пекином и Минском сейчас возникла пауза. Она связана с тем, что неясна судьба режима Лукашенко. Лукашенко, в принципе, власть держит в силовом формате. Но им же тоже надо опираться на легитимную власть, иначе они преступники", — делает вывод Суздальцев.

Китай, естественно, не горит желанием инвестировать без гарантий того, что инвестиции потом окупятся. И китайские товарищи внимательно наблюдают, ждут, чем закончится белорусский политический кризис.