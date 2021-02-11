Сотрудничеству Китая и Белоруссии помог "Великий Камень"

Продолжается совместная работа белорусских и китайских специалистов в рамках проекта "Великий камень". Как сообщает Xinhua, стороны успешно подписали документацию, которая поможет развивать уникальный парк.

Напомним, что "Великий камень" — индустриальный парк, построенный совместно Китаем и Белоруссией.

Новые договорённости помогут запустить уникальное начинание: "интеграцию" традиционной китайской медицины, в том числе основанной на натуральном сырье. В числе планируемых инноваций — фабрика, на которой будут производить лекарства против новых видов коронавируса.

"Великий камень" стал достопримечательностью и образцовым совместным проектом Китая и Белоруссии в рамках развития инициативы "Пояса и пути", — уточнил китайский посол в Белоруссии Се Сяоюн.

Представитель Белоруссии в КНР Юрий Сенько в свою очередь отметил, что традиционная китайская медицина интересна не только приёмами лечения, но и глубокой интеграцией с китайской историей и культурой. По его словам, она отражает мудрость китайского народа.