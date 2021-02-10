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Большой китайский раскол: проект Пекина в Восточной Европе под угрозой

Мир

Попытки Китая выстроить работу в Восточной Европе снова сталкиваются с проблемами. В рамках проекта "17+1", который должен был "объединить" Пекин и 17 стран региона, случились разногласия. Кто ушёл, кто остался — и чем Китай "подманивает" желающих с ним работать?

Большой китайский раскол: проект Пекина в Восточной Европе под угрозой

Проект "17+1" был задуман ещё в 2012 году. Цель была проста: наладить связи в Восточной Европе, в перспективе — устроить совместные предприятия. Позднее проект "мутировал" в "16+1", так что известен теперь сразу под двумя названиями.

Изначально участие в "17+1" приняли Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Словения. Список участников периодически менялся, и на текущий момент его готовы покинуть Болгария, Румыния, Словения, Эстония, Латвия и Литва.

"Платформа "17+1", которая "ужалась" до "11+1" во вторник, явно показывает дипломатическую неудачи Си Цзиньпиня.

Учитывая, что в числе предложений для участников было удвоение поставок продовольствия для Китая в течение пяти лет, можно сказать: даже столь солидная "помощь" от Китая многим странам больше не интересна", — пишут в Politico.

Интересно, что при этом "сельские" экономики многих стран Восточной Европы традиционно считаются их "больным местом": в ЕС регулярно слышат жалобы о том, что "селян" в проектах развития Европы обделяют и финансами, и планированием. Китай же со своими деньгами, проектом "Один пояс — один путь" и прочими "морковками" был идеальным вариантом для сотрудничества.

Однако начавшийся неплохо проект закончится, по всей видимости, коллапсом: страны Восточной Европы уже не уверены в том, что Пекин действительно предоставит экономические льготы, о которых они мечтали.

Что ещё более важно, необходимо учитывать отношения в сфере безопасности, а также дипломатические отношения с администрацией Джо Байдена, который хочет создать "дипломатический противовес" Китаю.

Также оказалось, что и китайская сторона решила "пережать": за сутки до встречи китайские дипломаты оказывали давление на власти некоторых стран из "17+1". Пекину нужны были не просто представители, а "политики высокого уровня".

"Мы признаём, что у наших европейских партнёров есть свои интересы и отношения, и мы не заставляем их выбирать между Китаем и Соединёнными Штатами.

Однако мы по-прежнему обеспокоены тем, что Китай часто использовал некоторые организации в качестве инструмента для развития [своей] экономики", — подвели итог в Госдепе США.

Автор: Константин Шапров
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