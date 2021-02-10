"Это просто вымогательство": новый налог не устроил польские СМИ

На очередные "регулировочные грабли" наступили власти Польши. Из-за нового налога, который затронет рекламу, независимые польские СМИ устроили "забастовку" и перестали публиковать свежие новости.

Как стало известно из европейских СМИ, в среду утром многие поляки, открыв новостные сайты, увидели пустые страницы. Таким образом представители СМИ протестуют против налога на рекламу, который, по их мнению, направлен лишь на подрыв свободы прессы.

Новый налог на доходы от коммерческой рекламы, который составляет от 2 до 15 процентов в зависимости от размера компании, очень нравится правительству Польши. Чиновники уверены: налог поможет восстановить бюджет, истощённый пандемией, а деньги пойдут в том числе на здравоохранение и культуру.

Во многих польских СМИ с таким мнением не согласились:

"Это просто вымогательство", — пишут премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому представители сразу 43 компаний в общем открытом письме.

Среди подписантов оказались даже представители Ringier Axel Springer Polska, швейцарско-немецкой компании, владеющей ведущими польскими медиа-проектами.