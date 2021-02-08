"Это та же торговая война": Володин о действиях США в Европе

Новые подробности касательно американской политики в Европе привёл спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, Штаты позволили себя развязать "торговую войну".

Володин, общаясь с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, сообщил: план США заключается в попытках "выдавить" с рынка дешёвый российский газ и продать ЕС дорогой американский.

"Мы видим, что происходит на энергетическом рынке, где Соединённые Штаты Америки пытаются продвинуть свой дорогой газ на рынке Европы, чтобы заметить дешевый российский газ. Это та же торговая война", — отметил Володин.

При этом стоит понимать: если против России или Ирана Штаты могут позволить себе "открытый" вариант "торговой войны", то в случае с Европой применяется "камфулированный". Подобные действия лишь вредят Европе, резюмировал Володин.