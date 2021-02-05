Логика ФРГ: мораторий на "СП-2" поможет провести переговоры

Удивительную логику продемонстрировали представители Германии. По их мнению, мораторий на строительство "СП-2" всё-таки стоит ввести — но не в "санкционных" целях, а для переговоров.

Комментируя нужность моратория, глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рётген сообщил: если его введут, то получится провести в появившейся "паузе" плодотворные переговоры.

"Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры", — уточнил Рётген для радио Deutschlandfunk.

По мнению политика, такой ход поможет "устранить озабоченность Запада" и показать, что Россия, ЕС и США смогут сотрудничать в долгосрочной перспективе.