Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин внес на рассмотрение депутатов предложение ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против россиян.
Этот шаг был продиктован тем, что ФБК* Алексея Навального опубликовал список людей, которых он хочет видеть мишенью западных санкций.
"За такие действия должно быть очень жесткое наказание", - заявил Володин.
Законопроект, подготовленный группой парламентариев, сделает такие призывы незаконными, что приведет к штрафу в размере до 500 тысяч рублей или тюремному заключению на срок до трех лет.
Напомним, 30 января Фонд борьбы с коррупцией*, созданный Навальным в 2011 году и зарегистрированный в России в качестве иностранного агента, попросил президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 российских граждан, в том числе бизнесмена Романа Абрамовича, министра здравоохранения Михаила Мурашко и начальника Национальной гвардии Виктора Золотова.
За две недели до этого глава ФБК Владимир Ашурков опубликовал список из восьми человек, которых он и Навальный считают «приоритетными для западных мер».
"Когда Алексей дал мне свой список, это не имело никакого отношения ни к нему, ни к его возвращению, - написал Ашурков в Facebook. - Он ожидал, что я доведу список до сведения западных правительств и буду медленно работать над более рациональным и эффективным способом ослабления коррумпированного путинского режима и поощрения лучшего поведения."
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.