Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
DM: Блинкен поддержал несанкционированные акции в России
Путин предостерег от "второго издания" обманутых дольщиков
Протесты из-за приговора Навальному разогнал спецназ
Последствия COVID-кризиса: экономика в России упала на 3,1%
Меркель дала принципиальное согласие на вакцинацию немцев "Спутником V"
Импичмент неконституционен, спорен и нарушает свободу слова - Трамп
Три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций
Бородина пожаловалась на хейтеров, которым не нравится её богатая жизнь
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

В России может появиться уголовная статья за призывы к санкциям

Политика » Власть » Парламент

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин внес на рассмотрение депутатов предложение ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против россиян.

В России может появиться уголовная статья за призывы к санкциям

Этот шаг был продиктован тем, что ФБК* Алексея Навального опубликовал список людей, которых он хочет видеть мишенью западных санкций.

"За такие действия должно быть очень жесткое наказание", - заявил Володин.

Законопроект, подготовленный группой парламентариев, сделает такие призывы незаконными, что приведет к штрафу в размере до 500 тысяч рублей или тюремному заключению на срок до трех лет.

Напомним, 30 января Фонд борьбы с коррупцией*, созданный Навальным в 2011 году и зарегистрированный в России в качестве иностранного агента, попросил президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 российских граждан, в том числе бизнесмена Романа Абрамовича, министра здравоохранения Михаила Мурашко и начальника Национальной гвардии Виктора Золотова.

За две недели до этого глава ФБК Владимир Ашурков опубликовал список из восьми человек, которых он и Навальный считают «приоритетными для западных мер».

"Когда Алексей дал мне свой список, это не имело никакого отношения ни к нему, ни к его возвращению, - написал Ашурков в Facebook. - Он ожидал, что я доведу список до сведения западных правительств и буду медленно работать над более рациональным и эффективным способом ослабления коррумпированного путинского режима и поощрения лучшего поведения."

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Украина нацелилась на космос
DM: Блинкен поддержал несанкционированные акции в России
Путин предостерег от "второго издания" обманутых дольщиков
Протесты из-за приговора Навальному разогнал спецназ
Последствия COVID-кризиса: экономика в России упала на 3,1%
Меркель дала принципиальное согласие на вакцинацию немцев "Спутником V"
Импичмент неконституционен, спорен и нарушает свободу слова - Трамп
Три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций
Бородина пожаловалась на хейтеров, которым не нравится её богатая жизнь
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Общество
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников