В России может появиться уголовная статья за призывы к санкциям

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин внес на рассмотрение депутатов предложение ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против россиян.

Этот шаг был продиктован тем, что ФБК* Алексея Навального опубликовал список людей, которых он хочет видеть мишенью западных санкций.

"За такие действия должно быть очень жесткое наказание", - заявил Володин.

Законопроект, подготовленный группой парламентариев, сделает такие призывы незаконными, что приведет к штрафу в размере до 500 тысяч рублей или тюремному заключению на срок до трех лет.

Напомним, 30 января Фонд борьбы с коррупцией*, созданный Навальным в 2011 году и зарегистрированный в России в качестве иностранного агента, попросил президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 российских граждан, в том числе бизнесмена Романа Абрамовича, министра здравоохранения Михаила Мурашко и начальника Национальной гвардии Виктора Золотова.

За две недели до этого глава ФБК Владимир Ашурков опубликовал список из восьми человек, которых он и Навальный считают «приоритетными для западных мер».