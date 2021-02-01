ФБК* обратился к Байдену с просьбой наказать Россию

Сторонники арестованного Навального в воскресенье обратились к США с просьбой "наказать" Россию новыми санкциями.

В письме ФБК*(зарегистрированного в России в качестве иностранного агента), перечислены 35 человек, которые, по мнению Штаба организации, должны столкнуться с карательными мерами за то, что они — высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены — "коррумпированные российские союзники президента Владимира Путина."

"Мы были бы благодарны, если бы США приняли конкретные политические и санкционные меры для ограничения коррупции и нарушения прав человека", — говорится в обращении к Байдену (цитата RT).

Известно, что в "чёрном списке", предложенном ФБК* - миллиардер Роман Абрамович, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко и еще 33 известных россиянина. Однако среди них семеро уже есть в санкционных списках США.

Исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков сообщил CNN, что письмо было адресовано лично Байдену как лидеру "самой могущественной страны мира".

"Если кто-то и может что-то сделать, то это Соединенные Штаты", — сказал он и добавил, что аналогичные письма планируется направить лидерам Европейского союза и Соединенного Королевства.

Госизмена?

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров резко раскритиковал ФБК*:

"Это попахивает государственной изменой, — заявил он. — Можете ли вы представить себе американскую организацию, обращающуюся к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции в отношении президента США?" (цитата РИА Новости)

Сенатор добавил:

"Это должно быть жестко пресечено. Должна быть жесткая реакция со стороны правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры, ФСБ."

Напомним, ранее в январе США, члены ЕС и другие страны рассматривали новый пакет санкций в связи с арестом Навального в московском аэропорту Шереметьево.

Блогер обвиняется в нарушении сроков отбывания трех с половиной лет условного срока за мошенничество. Он должен предстать перед судом по обвинению в начале февраля.

*имеет статус иноагента