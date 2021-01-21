Парламент ЕС призвал новыми антироссийскими санкциями "закрыть" СП-2

Резолюция Европарламента, поддержанная 581 евродепутатом из 675 присутствовавших на заседании, предписывает членам ЕС усилить санкции против России, чтобы остановить проект "Северный поток-2 " "раз и навсегда".

Формальный повод — арест Алексея Навального.

Резолюция носит необязательный характер. Список" значительно более жестких " ограничений, которые европейские страны призывают ввести в отношении Москвы, включает персональные санкции против всех, кто причастен "к решению об аресте и заключении в тюрьму" оппозиционера, вернувшегося в Россию 17 января из Германии.

Кроме этого, государствам ЕС предлагается нацелиться на российских "олигархов, членов ближайшего окружения президента Владимира Путина и пропагандистов российских СМИ".

"Дополнительные ограничительные меры также могут быть приняты в рамках нового глобального режима санкций ЕС в области прав человека", — говорится в заявлении, опубликованном парламентом ЕС.

Еще один шаг, предложенный депутатами Европарламента, — это прекращение проекта российского газопровода "Северный поток-2 " "раз и навсегда".

Многонациональный проект, который будет поставлять российский газ в Европу и особенно в Германию, в настоящее время находится в стадии строительства, несмотря на ожесточенное противодействие Вашингтона, который называет его угрозой интересам безопасности Америки и Европы.

"Немедленно прекратить завершение спорного трубопровода — это был бы идеальный момент для укрепления трансатлантического единства в защите демократии и фундаментальных ценностей от авторитарных режимов", -говорится в тексте резолюции.

Напомним, ряд европейских лидеров, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, неоднократно критиковали давление США, утверждая, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела Европы для продвижения собственных интересов, а именно для продажи собственного сжиженного природного газа.

Берлин заявил, что может обложить налогом американский импорт газа в ответ на действия Вашингтона.

По-видимому, сейчас наступил именно тот решающий судьбу СП-2 момент принятия решений, о котором говорил в интервью "Правде.Ру" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков — появилась вероятность смены политической ситуации в отношениях России и Европы.

Если это произойдёт, то, как ранее сообщал инвесторам "Газпром", "проект может быть приостановлен или даже отменен".