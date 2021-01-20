Газпром предупредил инвесторов, что "СП-2" может быть отменён

Российская энергетическая компания "Газпром" предупредила, что строительство трубопровода "Северный поток-2" может быть приостановлено или даже отменено, если "произойдет изменение политической ситуации".

Заявление последовало за введением Вашингтоном новых санкций в отношении проекта.

Несмотря на согласие правительств России и Германии о том, что газопровод должен быть достроен и запущен, "Газпром" опасается, что в конечном итоге он может быть сорван.

Будучи частично публичной компанией, он обязан информировать своих инвесторов о будущих рисках. Что и сделал.

Напомним,

в понедельник Белый дом сообщил Берлину, что он вводит санкции, основанные на законе CAATSA (противодействие американским противникам через закон о санкциях).

По имеющимся данным, санкции напрямую не направлены на какие-либо конкретные немецкие компании, но будут карать тех, кто ведет бизнес с "Фортуной" и ее владельцем, компанией КВт-Рус. Например, это может быть порт, предоставляющий услуги, или страховщик.