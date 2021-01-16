Швейцарская страховая компания заявила о выходе из Nord Stream 2

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group заявила о намерении выйти из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций США.

Zurich Insurance Group, выступавшая страховщиком строительства газопровода "Северный поток-2", может попасть под новые американские санкции, объявленные Вашингтоном для компаний, оказывающих проекту страховые и сертификационные услуги, сообщает Bloomberg. Таким образом, она стала третьей компанией, заявившей о выходе из проекта по этой причине. Ранее это сделали норвежская сертификационная компания DNV GL и датская консалтинговая компания Ramboll.

"По мотивам конфиденциальности мы не комментируем отношения с каким-либо клиентом", — заявил официальный представитель Zurich Insurance Group Томас Баер.

Речь идёт о "прощальном" пакете санкций уходящей администрации президента США Дональда Трампа, направленном против строительства газопровода "Северный поток-2". Первого января Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет 2021 года, предусматривающий в том числе расширение санкций против проекта.