По какой причине может встать строительство "СП-2"

После того как США ввели-таки новый пакет санкций против строителей газопровода "Северный поток-2", "Газпром" предупредил инвесторов, что не исключена вероятность приостановки или вовсе отмены строительства.

По мнению Игоря Юшкова, эксперта Финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, причина для такого "поворота" может быть только одна — смена политической ситуации в отношениях России и Европы.

— Если европейцы введут официальные санкции вслед за Соединёнными Штатами, которые запрещают строить, тогда всё и встанет, — сказал Юшков в интервью "Правде.Ру". — Потому что сейчас проект реализуется в рамках европейского законодательства.

Как в европейских документах написано, он так и строится.

То есть берутся необходимые разрешения, согласования, сертификаты — все-все это регламентировано. Он строится не по какому-то умыслу или тайной договоренности. Все форматы взаимодействия прописаны чётко.

И европейцы обязаны их выполнять, выдавать разрешения. Нравится, не нравится тебе…

Претензии есть какие-то со стороны экологов? Доказывай. Если не можешь доказать, тогда мы построим и ничего ты не сделаешь.

Но при этом если, соответственно, ситуация изменится и европейскими нормативными актами будет запрещено строительство, тогда, конечно, оно не будет закончено.

Я думаю, что именно об этом говорит "Газпром":

если Европа введет официальные санкции и запретит стройку, тогда компании послушаются, и труба так и останется на дне моря.

Но пока санкций со стороны Европы по отношению к России нет, то и строить его можно.

Он будет строиться всё больше и больше российскими силами. Мы видим, что год собирались достраивать именно российскими трубоукладчиками, в декабре немецкий участок был закончен, остался датский.

Дождемся начала февраля. Компания-оператор заявила о возобновлении строительства. Пока что все суда, которые предполагается задействовать в строительстве, находятся в Балтийском море.

Это, прежде всего, "Фортуна", которая вчера под санкции попала и "Академик Черский", который тоже находится в Балтийском море недалеко от Калининграда. И суда снабжения. "Балтийский исследователь" и "Умка".

Они ждут, пока придут трубоукладчики и начнут работу. Я думаю, что здесь вполне логичная позиция: пока вы нам разрешаете, мы будем строить, если официально запретите, тогда мы, естественно, строить не сможем.

— Насколько реальна такая ситуация?

Я бы не стал большое значение именно этому заявлению придавать. Потому что "Газпром" и раньше подобные вещи писал.

И пять иностранных компаний, которые участвуют в проекте, которые кредитуют проект, тоже в своих меморандумах, в своих отчетностях указывали, что есть риски того, что, например, им кредит не вернут, потому что проект не будет запущен.

Просто это формат документов — информирование инвесторов в рамках выпусков евробондов — обязывает указать все существенные риски, которые у тебя есть. Вот "Газпром" их и указывает.

Поэтому здесь на самом деле ничего нового ни вчера, ни сегодня не произошло.