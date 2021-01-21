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По какой причине может встать строительство "СП-2"

Экспертное мнение

После того как США ввели-таки новый пакет санкций против строителей газопровода "Северный поток-2", "Газпром" предупредил инвесторов, что не исключена вероятность приостановки или вовсе отмены строительства.

По какой причине может встать строительство "СП-2"

По мнению Игоря Юшкова, эксперта Финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, причина для такого "поворота" может быть только одна — смена политической ситуации в отношениях России и Европы.

— Если европейцы введут официальные санкции вслед за Соединёнными Штатами, которые запрещают строить, тогда всё и встанет, — сказал Юшков в интервью "Правде.Ру". — Потому что сейчас проект реализуется в рамках европейского законодательства.

Как в европейских документах написано, он так и строится.

То есть берутся необходимые разрешения, согласования, сертификаты — все-все это регламентировано. Он строится не по какому-то умыслу или тайной договоренности. Все форматы взаимодействия прописаны чётко.

И европейцы обязаны их выполнять, выдавать разрешения. Нравится, не нравится тебе…

Претензии есть какие-то со стороны экологов? Доказывай. Если не можешь доказать, тогда мы построим и ничего ты не сделаешь.

Но при этом если, соответственно, ситуация изменится и европейскими нормативными актами будет запрещено строительство, тогда, конечно, оно не будет закончено.

Я думаю, что именно об этом говорит "Газпром":

  • если Европа введет официальные санкции и запретит стройку, тогда компании послушаются, и труба так и останется на дне моря.

Но пока санкций со стороны Европы по отношению к России нет, то и строить его можно.

Он будет строиться всё больше и больше российскими силами. Мы видим, что год собирались достраивать именно российскими трубоукладчиками, в декабре немецкий участок был закончен, остался датский.

Дождемся начала февраля. Компания-оператор заявила о возобновлении строительства. Пока что все суда, которые предполагается задействовать в строительстве, находятся в Балтийском море.

Это, прежде всего, "Фортуна", которая вчера под санкции попала и "Академик Черский", который тоже находится в Балтийском море недалеко от Калининграда. И суда снабжения. "Балтийский исследователь" и "Умка".

Они ждут, пока придут трубоукладчики и начнут работу. Я думаю, что здесь вполне логичная позиция: пока вы нам разрешаете, мы будем строить, если официально запретите, тогда мы, естественно, строить не сможем.

— Насколько реальна такая ситуация?

Я бы не стал большое значение именно этому заявлению придавать. Потому что "Газпром" и раньше подобные вещи писал.

И пять иностранных компаний, которые участвуют в проекте, которые кредитуют проект, тоже в своих меморандумах, в своих отчетностях указывали, что есть риски того, что, например, им кредит не вернут, потому что проект не будет запущен.

Просто это формат документов — информирование инвесторов в рамках выпусков евробондов — обязывает указать все существенные риски, которые у тебя есть. Вот "Газпром" их и указывает.

Поэтому здесь на самом деле ничего нового ни вчера, ни сегодня не произошло.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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