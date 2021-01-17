Алексей Навальный задержан в Шереметьево

Алексей Навальный задержан при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

Супруга Алексея Юлия Навальная в настоящий момент находится в зоне паспортного контроля аэропорта Шереметьево.

При задержании Алексей Навальный требовал, чтобы вместе с ним смогла пройти его адвокат. Это требование не было выполнено полицейскими ввиду его незаконности.

"В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Дальнейшую меру пресечения Алексея Навального определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - сообщила пресс-служба УФСИН по Москве.