Новые поручения Путина: чего хочет президент

На сайте kremlin. ru стал доступен документ с перечнем поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ключевые моменты — специально для наших читателей.

Призывы к экстремизму

Президент считает, что для нарушивших закон о публичных призывах к экстремизму стоит применять принцип административной преюдиции. Проще говоря — уголовная ответственность может наступать только в случае повторного нарушения.

"Рекомендовать Верховному суду РФ проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ практику применения статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье", — указано в документе.

Суд по правам человека

Владимир Путин уверен, что Верховный суд РФ должен рассмотреть необходимость появления суда по правам человека в РФ. По итогу анализа эксперты должны предоставить варианты.

"Рекомендовать Верховному суду РФ рассмотреть совместно с Министерством юстиции РФ вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения", — уточняется в документе.

Права журналистов

Президент отметил, что очень важно обеспечить для представителей СМИ права, которые регулирует в том числе закон о СМИ. Для этого представители Путина по федеральным округам должны "принять меры".