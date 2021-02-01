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Новые поручения Путина: чего хочет президент

Политика

На сайте kremlin. ru стал доступен документ с перечнем поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ключевые моменты — специально для наших читателей.

Новые поручения Путина: чего хочет президент

Призывы к экстремизму

Президент считает, что для нарушивших закон о публичных призывах к экстремизму стоит применять принцип административной преюдиции. Проще говоря — уголовная ответственность может наступать только в случае повторного нарушения.

"Рекомендовать Верховному суду РФ проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ практику применения статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье", — указано в документе.

Суд по правам человека

Владимир Путин уверен, что Верховный суд РФ должен рассмотреть необходимость появления суда по правам человека в РФ. По итогу анализа эксперты должны предоставить варианты.

"Рекомендовать Верховному суду РФ рассмотреть совместно с Министерством юстиции РФ вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения", — уточняется в документе.

Права журналистов

Президент отметил, что очень важно обеспечить для представителей СМИ права, которые регулирует в том числе закон о СМИ. Для этого представители Путина по федеральным округам должны "принять меры".

"Полномочным представителям президента РФ в федеральных округах совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению в субъектах РФ прав журналистов, предусмотренных законодательством о средствах массовой информации", — сообщается в документе.

Автор: Константин Шапров
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