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Автор Любовь Степушова

Путинология в США вышла на новые рубежи

Мир » Северная Америка » США и Канада

"Путинологи" в США размышляют, как Джо Байдену добиться "возрождения России".

Говорим Байден - подразумеваем Обама?

Навальный и "новая эра" в России

Профессор истории Американского Католического Университета Майкл Киммейдж опубликовал в The New Republic статью: "Как Байден может добиться возрождения России".

Автор ни много ни мало занимается "путинологией", как ясно из его портфолио.

Начинается статья с описания протестов в поддержку Алексея Навального в России. По мнению Киммейджа, они "символизируют начало новой эры, в которой администрация Байдена балансирует между смелым новым миром 2021 года и долгожданным восстановлением отношений, международных конфигураций и ценностей, от которых администрация Трампа отказалась за четыре года хаоса".

Далее автор советует президенту США Джо Байдену, с чего, собственно, начать жизнь в новой эре.

"Безмятежный оптимизм" исключается

Он вспоминает "безмятежный оптимизм" Барака Обамы и Дмитрия Медведева, который основывался на тезисе, что "российский народ определенно предпочёл блага демократии ограничениям тирании, и что более активное участие Америки будет способствовать демократизации России". А это, в свою очередь, "разрешило бы дипломатическую напряженность между США и Россией, которая разгорелась при Владимире Путине".

Но этот оптимизм не оправдался, делает вывод Киммейдж, наоборот повсеместно, а не только в России, происходит "отступление демократий и наступление авторитарных режимов".

Не утруждая себя анализом причин этой тенденции, автор констатирует, что "администрации Байдена придется бороться с миром, который не американизируется".

"Это требует не только напористости по отношению к России и Китаю. Это требует продуманной дипломатии — во избежание войны", — пишет он.

Надо отдать Киммейджу должное, на протяжении всей статьи эта мысль о том, что войны надо избегать, идёт красной нитью.

В чём состоит "проблема России"

Далее автор утверждает, что "решить проблему России" можно только эту проблему описав.

По его мнению, русский "авторитаризм" — это "первородный грех" России, объективная историческая реальность, и внешняя политика Путина "отражает страну, которой он управляет". Не будем пускаться в спор о том, авторитаризм ли в России, или демократия, это не тема данной статьи, но далее не будем это слово брать в кавычки.

Три интереса России

"Кардинальный интерес" России Киммейдж описывает, как "желание быть независимой от внешних держав, особенно от США". Второй интерес — "это диктовать условия в районах, близких к России, и, в частности, на длинной западной границе России, где главное препятствие для Россия — это США и альянс НАТО". Третий интерес — это экономика России и доступ к рынкам сбыта российских энергоносителей и оружия.

"Умение правительства удовлетворить иностранный аппетит к нефти и газу определяет параметры российского процветания и военной мощи. С момента прихода к власти Путин умело преследовал эти три интереса", пишет Киммейдж.

Надо отдать ему должное, он, по сути, верно определяет интересы России, уже не советует Байдену считать Россию "страной бензоколонкой", а говорит о технологическом прогрессе, который "помогает Кремлю использовать уязвимые места открытых обществ, а также отслеживать и контролировать инакомыслие у себя дома". Добавим, что точно так же технологический прогресс помогает и Белому дому.

А что если попробовать авторитаризм?

Что же предлагает Киммейдж? Он предлагает от "демократического оптимизма" перейти к авторитаризму в отношении к России. Налицо растерянность и сомнения, проявляющиеся даже в терминологии.

Для этого автор предлагает ответить на три вопроса:

Какую угрозу Россия представляет для демократической целостности США?

Какое влияние оказывает российский авторитаризм на международную систему и интересы США в этой системе?

Что делать с авторитаризмом внутри России?

Америка потеряла "внутреннюю устойчивость"

На первый вопрос ответ такой: Россия — это реальная угроза американской демократии через якобы вмешательство в выборы и кибератаки (автор не указывает, что они — не факт, что российские, вскрывают американскую неприглядную политику). Ответ Киммейдж видит в обеспечении "внутренней устойчивости в США — поощрении политической культуры, которая стала бы менее максималистской и менее вызывающей разногласия, чем это было в последние несколько лет".

Здесь автор тоже не утруждает себя анализом объективных причин появления трампизма.

Украине и Белоруссии помогать "осторожно"

Отвечая на второй вопрос, Киммейдж делает вывод о том, что авторитаризм Путина вредит международным усилиям США по поддержанию "открытых обществ".

По его словам, в первую очередь, Байдену надо поддерживать национализм стран "на западной границе" России — на Украине и в Белоруссии, но он предупреждает, что это приведёт к обострению конфронтации.

"В 2021 году демократия и ее враги не делятся на четкие категории", поэтому работать и с Украиной и с Белоруссией надо "осторожно", не доводя дело до конфронтации с Россией, так как "Путин ответит их дестабилизацией", пишет Киммейдж .

Здесь, конечно, идёт подмена причинно-следственной связи: не Путин дестабилизирует, а США — путем государственных переворотов. И во-вторых, надо понимать, что осторожно, это значит, говорить одно, а делать другое. Говорить, что мы не будем продвигаться в сторону ваших границ, а продвигаться, что Белоруссия не хочет разрыва с Россией, но на это работать.

Идеально — добиться повышения уровня жизни на Украине

На самый последний вопрос Киммейдж отвечает долго. Сначала рассматривает к чему надо стремиться в идеале - "добиться постепенного отказа от российского авторитаризма и замены его на какую-либо более демократическую форму правления".

"Заманчивая перспектива состоит в том, что в освобожденной России опасности авторитарной российской внешней политики исчезнут в мгновение ока", — пишет автор.

Самое действенный путь для этого перехода — это добиться уровня жизни на Украине и демократизированной по её примеру Белоруссии, выше чем в России, указывает Киммейдж. Тогда россияне захотят идти по их пути.

Но, автор не понимает (или не хочет понять), что никого "восхождения" экономик в этих, подмятых под каток американской демократизации, стран не будет. Потому что основа "помощи" не благо украинского и белорусского народов, а "решение проблемы России" и передел собственности в пользу транс-национальных компаний.

Католический христианин, рассуждающий о первородном грехе, не может не знать простых законов мироздания — на горе одних не сделаешь добро другим. Ему бы задуматься, почему мир не желает американизироваться, поискать у себя первородный грех в виде содомизма и принуждения народов к счастью по-американски, но профессору не до этого, он выполняет заказ.

Навальный — отец-основатель новой России

Второй совет "для ослабления Путина" — это поддерживать Навального не только финансово, но и "информацией о грязных делах Путина и его друзей".

"Достаточно воодушевленный, Навальный может стать отцом-основателем новой России", — пишет автор.

И не замечает, как поощряет русский авторитаризм. Кроме того совершенно непонятно, на чём основан его оптимизм о значении Навального в российском обществе. Киммейдж не удосужился посмотреть на опросы общественного мнения, которые дают Навальному всего 3% одобрения, да и связано оно с его "антикоррупционными расследованиями", которые фабрикуются на Западе, а не с признанием его лидером нации.

Правильный ответ — ничего не делать

Автор далее как бы спохватывается и начинает сомневаться в своих советах в идеале.

"Что касается третьего вопроса — что делать с авторитаризмом внутри России? — правильный ответ для правительства США — ничего. Вашингтону не следует считать себя главным двигателем ликвидации режима Путина", — пишет он.

Причины, по мнению Киммейджа в том, что "мало свидетельств того, что россияне сами ждут руки помощи от Америки после почти десятилетия американских экономических санкций и с учетом турбулентности демократии в американском стиле".

"Если на Украине и в Белоруссии мы спасаем их от другого в образе России, то в России нет "другого", от которого США могут спасти Россию. Исторический "другой" для России — это, по сути, США", — делает вывод Киммейдж.

Режим Путина рухнет сам

Автор делает ставку на то, что "режим Путина, безусловно, может рухнуть в следующие четыре года под давлением собственных проблем", как рухнул режим СССР, и вот тогда "все выиграют от уже взаимосвязанной дипломатии США и России".

"Российско-американские отношения так или иначе нуждаются в балласте, в балласте встреч и разговоров. При Путине такой балласт мог бы помочь в урегулировании кризисов и предотвращении наихудших сценариев. После Путина балласт рабочих отношений может помочь проложить общий путь вперед", — пишет автор .

То есть, от собственной теории авторитаризма США Киммейдж отказывается.

"Президенту Байдену не следует стремиться к трансформированному миру или трансформированной России. Он также не должен отвергать перезагрузку во имя статус-кво. Ему следует предпринять поэтапные шаги, необходимые для поддержки американской демократии, защиты США и их союзников от вмешательства извне, а также для нормализации устойчивого и регулярного дипломатического взаимодействия между США и Российской Федерацией, одновременно подтверждая свободные выборы и связанные с ними права в качестве желательных направлений американской внешней политики", — резюмирует автор.

Россия использует "балласт встреч и разговоров"

России выгоден такой подход, потому что "режим Путина" не рухнет, а трансформируется под желания народа, а они очень просты: движение к независимому справедливому государству.

При реализации этого перехода пригодится "балласт встреч и разговоров", он исключит горячую войну, позволив заниматься своей экономикой. А когда Россия экономически станет самостоятельной, у США возникнет необходимость сесть с Россией за стол переговоров новой Ялтинской конференции.

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