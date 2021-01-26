Путин и Байден: различный взгляд на один телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели свой первый телефонный разговор, обсудив варианты продления нового договора СНВ, сотрудничество в борьбе с COVID-19 и нормализацию двусторонних отношений.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее в тот же день Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о продлении действия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (известного как новый СНВ).

Действующий СНВ, который обязывает Россию и США вдвое сократить количество своих стратегических ядерных ракетных установок, истекает в феврале. Администрация Трампа продемонстрировала нежелание продлевать соглашение без предварительных условий-позиция, которая, похоже, изменилась при Байдене.

Ожидается, что в ближайшие дни Россия и США завершат все процедуры, необходимые для обеспечения того, чтобы знаковая сделка осталась в силе.

О чём, кроме СНВ, поговорили президенты

Как следует из официального сообщения, Путин заявил Байдену, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном пойдет на пользу не только обеим странам, но и всему международному сообществу, учитывая роль России и США в поддержании стабильности и безопасности во всем мире.

Российский лидер также поздравил американского коллегу с вступлением в должность в Белом доме.

Среди других двусторонних вопросов, обсуждавшихся главами двух стран, - возможность совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, а также торгово-экономическое сотрудничество.

Кроме того, президенты обсудили перспективы сохранения иранской ядерной сделки, урегулирование конфликта на востоке Украины и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер", - резюмирует Кремль.

Что думают об этом разговоре в США

Резюме беседы, размещенное на веб-сайте Белого дома, выглядит гораздо менее оптимистичным несмотря на то, что обсуждение нового договора СНВ получило аналогичную с российской оценку.

В опубликованном Белым домом пресс-релизе отмечается, что Байден подтвердил "твердую поддержку США суверенитета Украины " и затронул ситуацию с Алексеем Навальным, хакерскую атаку SolarWinds, предполагаемое" вмешательство в выборы в США 2020 года" и даже необоснованные обвинения в том, что "Россия щедро вознаграждает американских солдат в Афганистане".