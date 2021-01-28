Россия понимает только силу: Байдену намекают, как работать с Москвой

Американские политики отмечают: при всей риторике Трампа его администрация проводила довольно жёсткую политику в отношении России. Чего же ждут политические элиты страны от Джо Байдена? В издании Politico собрали комментарии и узнали ответ.

В Вашингтоне рады, что Байден всё-таки видит возможность компромисса по ДСНВ. Но в то же время подчёркивают: Штаты должны жёстко противостоять России.