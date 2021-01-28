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Россия понимает только силу: Байдену намекают, как работать с Москвой

Мир

Американские политики отмечают: при всей риторике Трампа его администрация проводила довольно жёсткую политику в отношении России. Чего же ждут политические элиты страны от Джо Байдена? В издании Politico собрали комментарии и узнали ответ.

Россия понимает только силу: Байдену намекают, как работать с Москвой

В Вашингтоне рады, что Байден всё-таки видит возможность компромисса по ДСНВ. Но в то же время подчёркивают: Штаты должны жёстко противостоять России.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты будут действовать твёрдо и будут защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам", — указано в заявлении Белого дома.

"Я уверен, что в результате разговора [по телефону с Байденом] Путин откроет для себя совершенно новую "страницу". Путин очень хотел "чистого" продления ДСНВ, это огромный подарок для него", — рассказал сенатор Джон Корнин.

"Подход Байдена к России является одним из самых ярких контрастов, которые вы увидите", — заверил сенатор Боб Менендес.

"Я рад, что, президент продвигает продление нового соглашения по СНВ, но не забывает занять жёсткую позицию.

Россия понимает только силу, так что это грандиозное начало. Я думаю, вы не только услышите слова, но и увидите действия [Байдена]", — дополнил он.

"Если президент Байден и его команда серьёзно настроены противостоять Китаю, России и другим угрозам, им нужно будет это показать", — резюмировал сенатор Митч МакКоннелл.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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