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Автор Любовь Степушова

Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается

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Владимир Путин на встрече со студентами сказал, что можно "аккуратно" снимать ограничения по "ковиду".

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Путин дал сигнал о победе над ковидом

Владимир Путин на встрече с российскими студентами во вторник, отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, поэтому постепенно введенные ограничения начнут "аккуратно" снимать.

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Сегодня с утра слушал доклады: у нас уже количество выздоровевших превышает число заболевших. Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.", — сказал глава государства.

Путин сообщил, что в столице ситуация тоже выравнивается. "Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", — заявил президент. На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

В частности, снят запрет на обслуживание посетителей в заведениях в ночное время. Кроме того, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестаёт быть обязательным и будет носить рекомендательный характер.

На Западе побеждают сторонники "полной победы над ковидом"

Однако в западных странах обстановка обратная, находятся всё новые "более агрессивные" штаммы, продлеваются локдауны, делаются пессимистические прогнозы.

Например, президент США Джо Байден считает, что в Соединенных Штатах сохраняются негативные тенденции развития эпидемиологической ситуации, и изменить пока это нельзя. Французские власти объявили новый, третий по счету, карантин. Локдаун в Германии продлён до середины февраля. Английский парламент робко обсудил "de-risking" covid и о принятии болезни, как одной из причин смерти (как грипп), но эта фракция реалистов не справилась со сторонниками "полной победы над ковидом".

Население этих стран проводит антикарантинные протесты с лозунгами, что лучше умереть от ковида, чем от голода, но власти не внемлют, жестоко подавляя их.

На этом фоне здравая позиция российских властей воодушевляет, даже если причина в том, что наверху посчитали, что народ от ограничений дуреет и потому митингует и решили вернуть рок-концерты и футбол. Но, наконец-то, появится возможность не умирать не только от голода, но от инсультов, рака и туберкулёза, смертность по которым увеличилась за время пандемии на десятки процентов. Появится возможность работать целым отраслям малого и среднего бизнеса, пройдёт депрессия.

Победила российская мобилизационная медицина

Как сказал "Правде.Ру" врач-вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра имени Гамалеи Виктор Зуев, президент заявил, что "всё, друзья мои, у нас ситуация улучшается", чтобы все это слышали и чтобы это восприняли.

Виктор Зуев напомнил, что российская санитарно-эпидемиологическая служба является лучшей в мире еще с советских времен. В 1936 году была полностью ликвидирована натуральная оспа, а ранее, в Великую Отечественную войну, "мы выиграли два сражения — одно на поле брани, а другое — с инфекционными болезнями".

"Я во время войны некоторое время работал мальчишкой, мне было 13 или 14 лет, в военно-санитарном поезде. И я работал в последнем вагоне, которые предназначались для инфекционных больных, но их не было, там ехали обычные раненые", — вспомнил Виктор Зуев.

Справились российские эпидемиологи и с натуральной оспой в 1960 году, продолжил вирусолог, который тогда работал младшим научным сотрудником Института имени Мечникова.

"Я брал у заражённых соскобы кожных поражений. Я брал у них мазки из горла. Они на меня кашляли, чихали, плевали. Тогда не было таких масок, как сегодня. Мне дали комок ваты и перетянули его марлевой салфеткой на затылке. Я был непривитым и, тем не менее, я не заразился. Вот что такое маска. Она фактически спасла мне жизнь", — отметил Виктор Зуев.

В 1958 году Советский Союз на Всемирной ассамблее здравоохранения предложил программу глобальной ликвидации оспы. И оспа была в конечном итоге ликвидирована во всем мире. И сегодня "мы первыми создали вакцину от коронавируса", подчеркнул вирусолог.

Виктор Зуев считает, что в России быстро среагировали на пандемию, закрыли границы, а завезли болезнь "горе-туристы", которые уезжали по туристическим путевкам" и в январе, и в феврале, и в марте, и в апреле".

"Мы ввозили этих зараженных людей. Вот с чего у нас все началось по серьезному", сказал вирусолог.

На Западе, по мнению эксперта, во многом пустили дело на самотёк, решили, что "пусть все идет как идет, все переболеют — и у всех будет иммунитет, а когда спохватились, было уже поздно".

"Все эти события только высвечивают с еще большей яркостью преимущества нашего российского санитарно-эпидемиологического подхода к борьбе с пандемиями вообще и конкретно с этой пандемией в частности. Результат налицо: у нас улучшение, у нас снижение запретов, снижение жесткого режима совершенно обосновано на фоне улучшения. У них там ухудшение. В Париже, когда все эти "желтые жилеты", забыв про маски, начинают размахивать кирпичами или палками, и все такое прочее. Какое тут может быть снижение? ", — сделал вывод Виктор Зуев.

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 17 741человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это стало минимумом с 29 октября, когда выявили 17 717 заболевших. скончались 594 человека с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число смертей c COVID-19 в стране, согласно подсчетам штаба, выросло до 71 076.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы пандемия коронавирус владимир путин
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