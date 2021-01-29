Яйца не тронут: Минпромторг не видит нужды в регуляции цен

Видя регулирование цен на масло и сахар, население страны задумалось: а не будут ли власти "регулировать" и другие продукты? В народные "списки на коррекцию" сразу же попали яйца, подорожавшие за 2020 год на 15,1%.

Минпромторг, однако, опасения (или надежды) россиян поспешил развеять: глава ведомства Денис Мантуров прокомментировал вопрос для СМИ.

"Я думаю, что нет. Во-первых, такой необходимости нет, всё-таки даже существующее соглашение по двум продуктам, по маслу и по сахару, дало ощутимый результат. Это, собственно, сигнал, что можно вовремя договариваться, чтобы не было таких [ценовых скачков]", — уверен Мантуров.

Между тем в Росстате сообщили, что помимо яиц, подорожали и овощи.