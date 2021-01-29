Мнением о том, какой же закон января самый важный, поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению политика, это закон, касающийся СНВ-3.
Слова Володина публикует сайт Госдумы: политик уверен, что документ поможет сохранить глобальную стратегическую стабильность и избежать очередной "гонки вооружений".
"Наиболее важным считаю закон о ратификации соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", — сообщил Володин.
Решить вопрос, отметил председатель Госдумы, удалось благодаря работе Владимира Путина.
"[Путин] на протяжении долгого времени вёл эту работу и сразу после вступления в должность нового президента США вышел на эти договорённости", — напомнил Володин.
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