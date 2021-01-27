Рябков: решение США по ДСНВ - "единственно правильное"

Предложения, поступающие из Вашингтона касательно продления ДСНВ, рациональны и правильны. Продление договора выгодно обеим сторонам.

Ситуацию с ДСНВ прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его данным, администрация Джо Байдена настроена на продление, и в случае успеха стороны получат самое главное — время.

"По большому счёту, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углублённые двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надёжную безопасность нашего государства на длительный период вперёд", — рассказал Рябков для СМИ.

Напомним, что Владимир Путин уже обсуждал ситуацию с новым президентом США. Обе стороны позднее сообщили: договор постараются продлить до пятого февраля.