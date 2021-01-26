Президент США Джозеф Байден вместе с министерством финансов планирует разместить на 20-долларовой банкноте изображение афроамериканской активистки Гарриет Табмен.
В XIX веке она боролась против рабства. Сейчас на этой купюре находится изображение седьмого президента США Эндрю Джексона.
"Министерство финансов предпринимает шаги для того, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-долларовой купюры", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.