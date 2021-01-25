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Пушков объяснил, на что Байден прозрачно намекает Путину

Политика

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки ответила на вопрос, состоится ли в ближайшее время телефонный разговор между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным.

Пушков объяснил, на что Байден прозрачно намекает Путину

Пока что телефонный разговор президентов США и России не значится в ближайших планах Джозефа Байдена, заявила Джен Псаки. Однако американский лидер "конечно, снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими", закончила фразу пресс-секретарь Байдена.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил прозрачность намёка. По его мнению, в Белом доме рассчитывают на инициативу российской стороны в вопросе коммуникации между лидерами США и РФ.

"Намёк ясен и даже слишком… Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше "условностей"? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчёт: в политике условностей не
бывает — важно всё. Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришёл в Белый дом. И с учетом того, что он уже наговорил о России как о "враге США", — высказался Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал подписанный президентом США "Указ о предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности или сексуальной ориентации".

Автор: Людмила Черткова
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