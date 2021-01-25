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Пушков:Байден подписал указ, который может уничтожить женский спорт

Мир

Байден собирается включать мужчин-трансгендеров в американские женские спортивные команды. Эти команды США вскоре будут навязывать всему миру на спортивных соревнованиях — от Олимпийских игр до чемпионатов мира.

Пушков:Байден подписал указ, который может уничтожить женский спорт

Так в своём ТГ-канале прокомментировал подписанный президентом США "Указ о предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности или сексуальной ориентации" российский сенатор Алексей Пушков.

О каком Указе речь

Президент Байден в своем указе, направленном на "предотвращение и борьбу с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации", призывает школы по всей стране разрешить трансгендерным спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях согласно "своей гендерной идентичности".

"Дети должны иметь возможность учиться, не беспокоясь о том, будет ли им отказано в доступе в туалет, раздевалку или школьный спорт", — говорится в новом приказе Байдена.

Как следует из текста опубликованного документа, школы, которые не выполняют его, рискуют потерять финансирование.

Напомним, что трансгендерные спортсмены в школах были горячей темой дебатов в прошлом году, когда 17 штатов внесли законопроекты об ограничении участия спортсменов в соревнованиях "вне команд их пола, назначенного при рождении". Только один из проектов стал законом — в Айдахо.

В Twitter уже активно распространяется хештег #BidenErasedWomen ("Байден уничтожил женщин", англ.), а местные активисты обвиняют Байдена в "уничтожении женского спорта" из-за трансгендеров.

"И с трансгендерами, физиологически более сильными, должны будут соревноваться нормальные женщины?! Уверен, что в большинстве стран мира к такой перспективе отнесутся очень негативно", — уверен Алексей Пушков.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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