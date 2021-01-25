Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Врач раскрыла влияние удалёнки на здоровье
Эксперт по туризму оценил безопасность отдыха на Занзибаре
Украинские военные потеряли два внедорожника, подаренных американцами
Пацев объяснил, почему отказ РУСАДА от жалобы на CAS - верное решение
Россия возобновила туристическое авиасообщение с Катаром
Мужчина отказался работать в зоопарке и получил пять суток ареста
Представитель МИД Франции: Штаты больше не будут "охранником Европы"
Путин теряет Россию, как терял Горбачёв СССР
Житель Астрахани проглотил электрод для сварки

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Политика

Несмотря на некоторые сложности, ситуация с коронавирусом в России постепенно выравнивается. Количество привитых россиян растёт, так что в скором времени станет возможен разговор о постепенном снятии "ковидных" ограничений.

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Более детально о том, как в Россия преодолевает "коронавирусные" проблемы, рассказал Владимир Путин. Российский лидер в День студента пообщался с учащимися по видеосвязи, отметив: важно снять ограничения в том числе для "нормального учебного ритма".

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.

Это даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", — отметил Путин.

Также, по данным президента, количество инфицированных в сутки становится меньше, показатель упал ниже 20 тысяч. Не пропали и усилия по созданию вакцины — её зарегистрировали в 13 странах мира.

"Московским властям спасибо большое, их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается", — уточнил президент.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Мария Максакова не возвращалась в Россию
Путин уточнил, в какой профессии хотел бы попробовать свои силы
Лыжник, получивший палкой от Большунова, не будет обращаться в полицию
Врач раскрыла влияние удалёнки на здоровье
Эксперт по туризму оценил безопасность отдыха на Занзибаре
Украинские военные потеряли два внедорожника, подаренных американцами
Пацев объяснил, почему отказ РУСАДА от жалобы на CAS - верное решение
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Россия возобновила туристическое авиасообщение с Катаром
Мужчина отказался работать в зоопарке и получил пять суток ареста
Популярное
Российский шоу-бизнес
Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Максакова объяснила своё возвращение в Россию
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Общество
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Российский шоу-бизнес
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Василий Амирджанов В Кремле отрицают массовость протестов и пеняют Западу Василий Амирджанов Олег Артюков Россию исключили из лунной программы США: так ли это на самом деле Олег Артюков Игорь Буккер Открыт ещё один способ распознавания лжи Игорь Буккер
Комментарии
В Кремле знали о подготовке информационных атак на президента
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Певица Ирина Шведова начала работать в такси
Одесситы саботируют закон об украинизации
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
За наследство Грачевского начинается "страшная битва"
Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Комик Александр Шаляпин найден мёртвым в своей квартире
Певица Ирина Шведова начала работать в такси
Александр Ведруссов: Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО
Небо в клеточку: кому перешел дорогу генерал Муслим Даххаев
Всемирно известного архитектора затравили за театр в Севастополе
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников