Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Несмотря на некоторые сложности, ситуация с коронавирусом в России постепенно выравнивается. Количество привитых россиян растёт, так что в скором времени станет возможен разговор о постепенном снятии "ковидных" ограничений.

Более детально о том, как в Россия преодолевает "коронавирусные" проблемы, рассказал Владимир Путин. Российский лидер в День студента пообщался с учащимися по видеосвязи, отметив: важно снять ограничения в том числе для "нормального учебного ритма".

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Это даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", — отметил Путин.

Также, по данным президента, количество инфицированных в сутки становится меньше, показатель упал ниже 20 тысяч. Не пропали и усилия по созданию вакцины — её зарегистрировали в 13 странах мира.