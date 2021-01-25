25 января — Татьянин день, также известный как День российского студенчества. С поздравлением к будущим специалистам обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский поздравил студентов ИМЦ в рамках мероприятия, организованного в Колонном зале Дома Союзов. Политик отметил, что сейчас очень важно сохранить здоровье, так что оценки — не то, ради чего можно им жертвовать.
"Не надо быть отличниками и двоечниками. Тройки и четверки. И здоровье сохраните…
Задача ваша научиться, как вам правильно оценивать прошлое, и правильно ставить диагноз настоящему, и делать великолепный прогноз на будущее.
С праздником, студенты Института мировых цивилизаций!", — высказался Жириновский.
Напомним, что ранее некоторые эксперты заявляли о "скидках" для студентов, которые оказались на "удалёнке", оплатив при этом очное образование. Ведь традиционно студентов, которые учатся "на свои", гораздо больше, чем бюджетников.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.