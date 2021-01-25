Жириновский попросил студентов "правильно ставить диагноз настоящему"

25 января — Татьянин день, также известный как День российского студенчества. С поздравлением к будущим специалистам обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский поздравил студентов ИМЦ в рамках мероприятия, организованного в Колонном зале Дома Союзов. Политик отметил, что сейчас очень важно сохранить здоровье, так что оценки — не то, ради чего можно им жертвовать.

"Не надо быть отличниками и двоечниками. Тройки и четверки. И здоровье сохраните… Задача ваша научиться, как вам правильно оценивать прошлое, и правильно ставить диагноз настоящему, и делать великолепный прогноз на будущее. С праздником, студенты Института мировых цивилизаций!", — высказался Жириновский.

Напомним, что ранее некоторые эксперты заявляли о "скидках" для студентов, которые оказались на "удалёнке", оплатив при этом очное образование. Ведь традиционно студентов, которые учатся "на свои", гораздо больше, чем бюджетников.