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Песков прокомментировал очередной фильм-разоблачение от ФБК*

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин не имеет роскошного частного поместья на Черноморском побережье страны.

Песков прокомментировал очередной фильм-разоблачение от ФБК*

Так ответил спикер Кремля Дмитрий Песков на очередную порцию "разоблачений" со стороны Алексея Навального.

Напомним, во вторник сторонники арестованного блогера запустили веб-сайт с "документальным фильмом", якобы ранее снятым самим Навальным, и опубликовали статью, в которой утверждается, что российский президент является владельцем роскошного (и это "мягко сказано") особняка на юге Краснодарского края.

Материалы подкреплены рендерами, предположительно показывающими интерьер дома: цифровую танцевальную студию, гостиную с шестом для стриптиза, казино, театр и салон для курения кальянов в арабском стиле. Кроме того, авторы сообщают, что здесь есть подземный хоккейный каток, оранжерея площадью 2500 квадратных метров и амфитеатр, пригодный для гладиаторских боев. Они утверждают, что располагают финансовыми доказательствами того, что имущество фактически принадлежит Путину, называя это "самой большой взяткой в истории".

Отвечая на заявления о том, что роскошная куча в курортном городе Геленджике принадлежит президенту, Песков сказал, что "на самом деле это неправда", и добавил, что Кремль не рассматривал новый транш обвинений вокруг предполагаемого личного богатства Путина, потому что

"… это заезженная пластинка. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никаких дворцов в Геленджике", — сказал Песков.

К слову, это уже не первый случай, когда ФБК* пытаются связать Путина с этой собственностью, а финансируемая государством британская телекомпания BBC News в 2012 году предположила, что особняк на склоне горы принадлежит российскому президенту.

Кремль последовательно отвергает любую подобную связь.

* имеет статус иноагента

Автор: Ольга Лебедева
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