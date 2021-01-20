Песков прокомментировал очередной фильм-разоблачение от ФБК*

Президент России Владимир Путин не имеет роскошного частного поместья на Черноморском побережье страны.

Так ответил спикер Кремля Дмитрий Песков на очередную порцию "разоблачений" со стороны Алексея Навального.

Напомним, во вторник сторонники арестованного блогера запустили веб-сайт с "документальным фильмом", якобы ранее снятым самим Навальным, и опубликовали статью, в которой утверждается, что российский президент является владельцем роскошного (и это "мягко сказано") особняка на юге Краснодарского края.

Материалы подкреплены рендерами, предположительно показывающими интерьер дома: цифровую танцевальную студию, гостиную с шестом для стриптиза, казино, театр и салон для курения кальянов в арабском стиле. Кроме того, авторы сообщают, что здесь есть подземный хоккейный каток, оранжерея площадью 2500 квадратных метров и амфитеатр, пригодный для гладиаторских боев. Они утверждают, что располагают финансовыми доказательствами того, что имущество фактически принадлежит Путину, называя это "самой большой взяткой в истории".

Отвечая на заявления о том, что роскошная куча в курортном городе Геленджике принадлежит президенту, Песков сказал, что "на самом деле это неправда", и добавил, что Кремль не рассматривал новый транш обвинений вокруг предполагаемого личного богатства Путина, потому что

"… это заезженная пластинка. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никаких дворцов в Геленджике", — сказал Песков.

К слову, это уже не первый случай, когда ФБК* пытаются связать Путина с этой собственностью, а финансируемая государством британская телекомпания BBC News в 2012 году предположила, что особняк на склоне горы принадлежит российскому президенту.

Кремль последовательно отвергает любую подобную связь.

* имеет статус иноагента