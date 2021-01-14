На данный момент Россия находится максимально близко к переломному моменту кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса. Вскоре жителям страны стоит ждать улучшения обстановки.
Ситуацию с коронавирусом описал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, записавший видеообращение специально для приехавших на Гайдаровский форум.
"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться", — высказался Мишустин.
Также премьер-министр сообщил, что вакцинация населения уже стартовала, так что коллективный иммунитет будет формироваться активнее.
Восстановление экономики и торговли в России должно начаться раньше, чем в других странах, поскольку российские специалисты создали и первыми в мире зарегистрировали вакцину, а значит, и применять её начали раньше.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.