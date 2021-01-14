Мишустин: "Наступает переломный момент кризиса"

На данный момент Россия находится максимально близко к переломному моменту кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса. Вскоре жителям страны стоит ждать улучшения обстановки.

Ситуацию с коронавирусом описал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, записавший видеообращение специально для приехавших на Гайдаровский форум.

"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться", — высказался Мишустин.

Также премьер-министр сообщил, что вакцинация населения уже стартовала, так что коллективный иммунитет будет формироваться активнее.

Восстановление экономики и торговли в России должно начаться раньше, чем в других странах, поскольку российские специалисты создали и первыми в мире зарегистрировали вакцину, а значит, и применять её начали раньше.