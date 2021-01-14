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Что Россия будет продавать вместо нефти и газа: мнение эксперта

Экономика

В будущем мировые лидеры постепенно начнут отказываться от углеводородов, переходя на более экологичные варианты топлива. Россия, для которой продажа углеводородов традиционно имеет важнейшее значение, может сориентироваться и стать лидером на формирующемся рынке.

Что Россия будет продавать вместо нефти и газа: мнение эксперта

Мнением о том, как Россия может "перешагнуть" через зависимость от нефти и газа, поделился председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг.

"Россия может стать экспортёром водорода, причём очень конкурентоспособным.

С технической точки зрения это будет непросто, и Россия одна не сможет решить эту проблему. Поэтому потребуются общемировые усилия, потребуется помощь со стороны других стран", — рассказал эксперт, выступая на Гайдаровском форуме.

К числу "других стран" он отнёс как Южную Корею, так и членов ЕС, отметив, что важно сформировать обязательства по закупкам ресурса.

"Эти страны в плане помощи могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России. И это может нам помочь в целом", — резюмировал Квон Чунг.

Автор: Константин Шапров
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