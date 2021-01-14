"Встречайте": Навальный анонсировал своё возвращение в Россию

Дождавшись, пока обстоятельства сложатся определённым образом, блогер-диссидент Алексей Навальный заявил, что на днях вернётся в Россию.

Согласно заключению клиники Charite, где проходил лечение после своего предполагаемого отравления "берлинский пациент", уже 12 октября 2020 года Алексей Навальный был полностью здоров. Однако, пока все строили предположения, вернётся ли он в Россию или попросит политического убежища в Германии, Навальный отмалчивался.

О своём решении вернуться в Россию Алексей объявил после того, как стали известны два немаловажных для него обстоятельства. Во-первых, выяснилось, что с 29 декабря Навальный находится в федеральном розыске. Во-вторых, ФСИН потребовала в судебном порядке изменить его условный срок (по так называемому "делу Ив Роше") реальным " в связи с неисполнением возложенных на него судом обязанностей".

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", — сообщил Навальный в своём Twitter.

Можно не сомневаться, что Навального встретят в любом случае. Либо его сторонники, либо сотрудники правоохранительных органов.