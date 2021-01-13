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Миронов: нужны пенсии для семей погибших от коронавируса медработников

Политика

Новая инициатива от "Справедливой России" направлена в правительство страны, сообщает пресс-служба партии. Суть предложения: компенсации семьям медиков, погибших на работе.

Миронов: нужны пенсии для семей погибших от коронавируса медработников

Инициатива "СР" предполагает изменения в законе "О страховых пенсиях".

"Инициатива нацелена на то, чтобы распространить право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца на семьи работников здравоохранения, погибших в результате осуществления трудовой деятельности, либо вследствие заболевания, приобретенного при исполнении своих обязанностей", — уточняют в сообщении.

На текущий момент семьи погибших медицинских работников вынуждены довольствоваться единовременным, разовым пособием, что неприемлемо.

Также в партии рассказали, что цифры по погибшим от коронавируса медикам сейчас сильно разнятся — официально известно о 395 жертвах, тогда как на самом деле их в разы больше.

"Это означает, что государство не обеспечило медиков должной защитой для безопасной работы с инфекцией, и тем более обязано поддержать тех, кто потерял родных и близких в борьбе с пандемией", — подчеркнул лидер "СР" Сергей Миронов.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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