Новая инициатива от "Справедливой России" направлена в правительство страны, сообщает пресс-служба партии. Суть предложения: компенсации семьям медиков, погибших на работе.
Инициатива "СР" предполагает изменения в законе "О страховых пенсиях".
"Инициатива нацелена на то, чтобы распространить право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца на семьи работников здравоохранения, погибших в результате осуществления трудовой деятельности, либо вследствие заболевания, приобретенного при исполнении своих обязанностей", — уточняют в сообщении.
На текущий момент семьи погибших медицинских работников вынуждены довольствоваться единовременным, разовым пособием, что неприемлемо.
Также в партии рассказали, что цифры по погибшим от коронавируса медикам сейчас сильно разнятся — официально известно о 395 жертвах, тогда как на самом деле их в разы больше.
"Это означает, что государство не обеспечило медиков должной защитой для безопасной работы с инфекцией, и тем более обязано поддержать тех, кто потерял родных и близких в борьбе с пандемией", — подчеркнул лидер "СР" Сергей Миронов.
Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".