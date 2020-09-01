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Автор Александр Шторм

Простят ли россиянам все кредиты и займы

Экономика » Финансы

Россиянам необходимо продление кредитных каникул, решили депутаты Госдумы. А в будущем жителям страны потребуется полноценная кредитная амнистия.

Об этом заявил глава думской фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.

По его словам, долги россиян из-за кризиса составляют триллионы рублей, и продолжают расти.

Миронов также отметил, что подобное положение вещей может обвалить и социальную стабильность, и кредитно-денежную систему.

Есть только один способ избежать взрыва — кредитная амнистия, полное списание долгов для тех, кто по объективным причинам не способен их вернуть, считает политик.

Он также сравнил итоге текущей финансовой госполитики с дефолтом в 1998 году. Государство несет ответственность за эту ситуацию и должно своим гражданам каникулы как минимум. То есть чиновники должны продлить их хотя бы до конца года, так как кризис продолжается.

Миронов напомнил, что "Справедливая Россия" предлагала сделать кредитную амнистию перед пандемией, тогда в стране была бы совершенно другая ситуация. Отметим, что россияне стали массово жаловаться на банки, которые необоснованно отвергают заявки на кредитные каникулы.

В паблике "Банкста" по этому поводу пишут, что российские банкстеры готовятся к окончанию кредитных каникул и кризису неплатежей. С дефолтом по кредиту может выйти каждый пятый заемщик. Осенью российские банки ждут дефолта 20-30%% заемщиков, прогнозируют всплеск неплатежей и просрочек должников.

Причина — заканчивается срок действия программы антикризисных кредитных каникул. Экономисты напоминают, что "многие клиенты, которые нуждались в кредитных каникулах весной, так и не смогли официально подтвердить снижение дохода".

Ранее НАФИ выяснила, что более 72% российских семей увязли в кредитах и микрозаймах.

По данным экспертов, 93% кредитов взято на покупку товаров и услуг не первой необходимости. "Не на еду, одеть детей в школу, медицину или срочно поменять сломавшийся холодильник, а на гаджеты, дорогой смартфон, на иномарку, на телевизор во всю стену, на шубы и куртки, на путевки за границу, на жизнь и праздники "чтобы соседи не осудили" — заявил эксперт Национальной банковской ассоциации В. Алексеев.

При этом приставы уже заявляли, что ждут "убойной осени" по взысканиям долгов. Разумеется, за этим направлением тоже предлагается наблюдать и вмешиваться государству.

Ранее российский президент Владимир Путин уже высказывался в том духе, что необходимо брать под жесткий контроль деятельность любых коллекторов — "то, с чем люди иногда сталкиваются, иногда переходит всякие границы". Так что осень будет как минимум интересной.

Проблема в том, что кредитные коронавирусные каникулы не помогли — 90% невыплаченных в этот период кредитов в потенциально невозвратные долги. Людям неткруда брать деньги и негде их зарабатывать впоследствии.

А вот эксперты предложили властям распечатать кубышки и раздать напрямую народу и бизнесу 6-10 триллионов рублей — иначе страну захлестнет (уже начинает) безработица и бедность.

Вот только власти не торопятся начать такую раздачу — говорят, высоки риски, что деньги просто потратят без эффекта для экономики — "закроют кредиты или пропьют". Да и деньги не бесконечные — по мнению властей…

Напомним, что долги россиян стали рекордными с 1999 года — банкам и МФО граждане страны должны более 280 миллиардов долларов США.

"На 1 июля общий размер задолженности достиг 19,909 трлн. рублей. Это следует из статистики ЦБ. И это при том, что банки резко сокращали выдачу кредитов в период пандемии, а также вдвое срезали средний лимит по кредитным картам",- пишут СМИ.

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Темы микрозаймы кредитование закредитованность
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