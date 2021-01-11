"Игра в импичмент" продолжится: Косачёв о будущем Трампа

Даже когда Дональд Трамп покинет пост, его противники не успокоятся и продолжат так называемое политическое уничтожение, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Своим мнением о будущем Трампа Косачёв поделился в эфире канала "Вместе РФ". Эксперт отметил: "игра в импичмент" продолжится и после инаугурации Байдена.

Такая жёсткая политика в отношении Трампа применяется с определённой целью: не допустить, чтобы он снова пошёл на выборы как кандидат, рассказал Косачёв.

"Вся эта процедура импичмента затеяна для того, чтобы насмерть заблокировать Трампа с точки зрения его других последующих планов по возвращению на эту позицию", — резюмировал эксперт.

Однако Трамп "просто так не сдастся" и постарается оказать достойное сопротивление, даже лишившись кресла президента и всех "рычагов", идущих в комплекте с ним.