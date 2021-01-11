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Автор Александр Шторм

Штурм Капитолия открыл "ларец Пандоры" для США

Мир

Американские противоречия достигли апогея на прошлой неделе, когда рядовые граждане попытались напомнить правящему классу о том, кому, по идее, должна принадлежать власть в стране. Но пресловутый "поход на Капитолий" это не конец, а начало долгих процессов с неочевидным концом.

Штурм Капитолия открыл "ларец Пандоры" для США

Как пишут авторы телеграм-канала "Пост-Америка", впечатления от произошедшего 6 января в Вашингтоне остались неоднозначные.

Разумеется, для нации, идентичность которой строится вокруг "демократического эксперимента" по созданию идеальной политической системы, захват Капитолия "черным днем" в истории США.

С другой стороны, никакой угрозы политическому стою в этом действе не было. Протестующие не преследовали цели захвата власти, не имели конкретной повестки.

Да и вероятность того, что сигнал будет услышан, крайне мала.

О глубинных истоках народного недовольства (причем на обоих концах политического спектра) законодатели думать не стали, а обвинили во всем до сих пор действующего президента Дональда Трампа. Вся вина которого, по сути, состоит в том, что он эксплуатирует общественные настроения ради собственных интересов.

Трамп в этом плане самый заурядный политики и ничем не отличается ни от других республиканцев, продолжающих попытки оседлать волну "пересмотра результатов выборов", ни от демократов, которые даже в плохой погоде теперь обвиняют "русских", ни от СМИ, "зарабатывающих" на провоцировании ненависти между первыми и вторыми.

Так что неудивительно, что ответом стал всеобщий бан Трампа везде: сначала в информационном пространстве, а затем и в качестве президента США.

Новоиспеченного "диктатора" в последнюю неделю пытаются снести, используя 25-ю поправку к Конституции, позволяющую членам кабинета фактически отменить волю народа и отстранить президента в связи с тем, что он "не может выполнять свои обязанности".

По сути, в соцсетях сейчас звучит надежда на то, что "штурм Капитолия" станет не концом президентства Трампа, а первым серьезным проявлением новой реальности разделенной Америки.

Хотя, как пишут в проекте "Бойлерная", манера обращения СМИ США с собственным президентом внушает… опасения.

Напомним, Трампу инкриминировали американскую "статью 282 УК РФ" и забанили во всех соцсетях. По сути, ему дали только извиниться в Твиттере, в котором у него было под 90 млн подписчиков.

При этом Трамп после временной разблокировки ничего противоправного не сделал даже с моральной точки зрения, но ему навесили ответственность за последователей и забанили навсегда.

Оправдываясь, американская администрация уточнила, что этот бан не цензура и не нарушает пресловутой американской свободы слова. Которая, как выяснилось, относится только к гарантиям государства не ограничивать распространение информации цензурой, но частные компании имеют на это полное право.

Что характерно, в США нет аналога российской статьи 282, но это не помешало руками частной компании применить её нормы в отношении действующего президента.

Трамп оказался виновен в том, что 6 января все это вообще произошло.

Разумеется, тем 230 американцам, которые там находились, теперь придется туго. Их личности уже установлены, и они наверняка понесут наказание, но Трамп виноват в создании условий для этих преступлений. По сути, он призывал к беспорядкам, в результате чего погибли люди.

В кейсе застреленной охраной Эшли Бэббитт будет разбираться суд, который определит, имел ли право охранник применять в этой ситуации оружие.

Есть версия, что имел.

Так что "у фанатов американской демократии уменьшится сторонников, а нашим законодателям надо добавить ответственности за публичные призывы, чтобы какой-нибудь очередной смутьян не отделался 15-ю сутками ареста за призыв к акциям, которые закончились гибелью или тяжелой травмой для участников", — делает вывод аналитик проекта.

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Темы твиттер джо байден дональд трамп штурм капитолия выборы президента сша-2020
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