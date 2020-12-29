Песков рассказал, как будет встречать Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встретит Новый год с семьёй и, возможно, "чуть-чуть поработает".

"Планы на новый год — отпраздновать Новый год с семьей. Если потребуется, чуть-чуть поработать. Провести с детьми время", — отметил представитель Кремля.

Однако Песков напомнил, что у его супруги Татьяны Навки новогодний период — самое рабочее время.