Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встретит Новый год с семьёй и, возможно, "чуть-чуть поработает".
"Планы на новый год — отпраздновать Новый год с семьей. Если потребуется, чуть-чуть поработать. Провести с детьми время", — отметил представитель Кремля.
Однако Песков напомнил, что у его супруги Татьяны Навки новогодний период — самое рабочее время.
"Поэтому, если получится, может быть, как-то передохнуть, когда праздники закончатся, взять какое-то количество дней. Если не получится, то нет. Традиционно с 20-х чисел декабря до конца январских праздников у нее самая страда, такая круглосуточная пахота", — отметил Песков.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.