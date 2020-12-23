"Мотивы открытые": эксперт - о пролёте стратегической авиации РФ и КНР

Бурное обсуждение в японских СМИ вызвал пролёт авиации России и Китая над водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Напомним, что восемь единиц стратегической авиации (четырёх российских Ту-95МС и четырёх китайских Хун-6К) отправили в полёт без согласования с Японией, из-за чего власти последней даже поднимали в воздух самолёты-перехватчики.

Нужно ли искать какие-либо скрытые мотивы или это обыкновенный совместный пролёт? Комментирует военный эксперт Алексей Леонков. Эксклюзивно для "Правды. Ру".

"Плановый характер": как дружат армии КНР и РФ

Эксперт рассказывает: данное патрулирование — не первое, и в целом такие манёвры говорят о том, что Россия и Китай рассматривают азиатско-тихоокеанское направление как направление, которое можно оборонять сообща.

"Взаимодействие наших армий — что Народно-освободительной Китая, что армии России — идёт плановым характером. Это всё началось с тех пор, как подразделения Народно-освободительной армии Китая стали принимать участие в наших военных учениях, начиная с "Востока-2018", — вспоминает эксперт.

Ранее представители Китая принимали участие в учениях как обособленное подразделение, потом стали работать в рамках единой структуры под единым управлением.

Такое взаимодействие говорит о том, что могут сбыться самые страшные опасения у тех наших оппонентов, которые называют Россию и Китай врагами номер один. В первую очередь это, конечно же, США.

"Передача беспокойства": почему нервничает Япония

"Здесь нет никаких скрытых мотивов. Наоборот, мотивы открытые. Мы демонстрируем США и евросоюзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как будем вести себя в случае, если вдруг что-то начнётся", — уверен Леонков.

К слову говоря, в США есть документы, в которых обозначены боевые действия против России и Китая с участием таких союзников, как Южная Корея, Япония, Австралия. Штаты также пытаются перетянуть на свою сторону Вьетнам и Индию для того, чтобы усилить своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Конечно, японцы болезненно реагируют и на то, что мы, например, на Курилах недавно поставили на боевое дежурство С-300В4. А ещё раньше поставили комплексы береговой обороны. Японцы видят, что ситуация складывается так: в случае серьёзной военной заварушки Япония станет разменной монетой в глобальных планах США. Поэтому они выражают беспокойство. И это беспокойство передаётся внутри Японии для того, чтобы парламент и лоббистские группы двигались, принимали какие-то решения, которые обезопасят Японию от будущих конфликтов", — уточняет ситуацию Леонков.

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